Povestea impresionanta a pustiului de la casa de copii: abandonat de mama la o luna, a ajuns campion national la atletism

Victor are o poveste impresionanta: la o luna a fost abandonat de mama, iar de atunci este crescut de catre o asistenta maternala.Din 1976, Doina Rusu este profesor-antrenor la Liceul cu Program Sportiv din Campulung Muscel, acolo unde a facut sport si a invatat. In fiecare toamna bate scolile din tara in lung si-n lat pentru a-i descoperi pe viitorii campioni la atletism."Imi fac selectie personala. Pentru sportul de performanta, nimeni nu poate sa-ti aduca un copil sa il antrenezi. Ca profesor trebuie sa mergi tu, sa colinzi toata tara si scolile si sa iti alegi sportivii care crezi ca ti se potrivesc", spune Doina Rusu.Asa a dat si peste Victor Ciulin, un baiat extrem de talentat si cu o poveste de viata impresionanta."La o luna, mama mea biologica m-a abandonat la Casa de copii. Si de atunci sunt la familia adoptiva. Mama care m-a crescut este mama mea! O iubesc foarte mult si e totul pentru mine", a declarat Victor.Desi au trecut aproape trei ani de la prima lor intalnire, Doina Rusu si-o aminteste si acum perfect. Umblase o zi intreaga din scoala in scoala pentru a gasi copii talentati, iar la una dintr-un sat indepartat de Campulung Muscel a dat peste Victor."Prima noastra intalnire a fost emotionanta. Atat de frumos mi-a vorbit si mi-a spus ca el ar fi motivat sa vina sa faca un sport de performanta, bineinteles daca eu l-as alege. Ce m-a mai impresionat in momentul respectiv e ca mi-a spus ca el nu stie daca ar putea sa faca atletism pentru ca e nevoie de niste formalitati. Mi-a povestit ca este crescut de catre o asistenta maternala. Cred ca a fost o provocare pentru mine. Este un copil minunat si foarte talentat", a explicat Doina Rusu.La nici trei ani de cand s-a apucat de atletism, Victor a devenit campion national la decatlon."Nici acum nu realizez ca eu sunt campion national si ca mie mi-a cantat imnul. Am fost atat de emotionat, am plans mult. Este o senzatie unica, practic te lupti cu tine", recunoaste Victor Ciulin, campion U18 in probe combinate."Atat de tare l-a motivat ideea de a fi campion, atat de bine s-a mobilizat si s-a concentrat pe fiecare proba in parte in asa fel incat performantele lui adunate si transformate in puncte l-au facut sa ajunga campion national", a completat Doina Rusu, antrenoare de atletism.Pustiul recunoaste ca antrenoarea lui e cea care i-a schimbat viata."Este ca a doua mea mama. O pretuiesc enorm. Mi-a deschis mintea, pur si simplu. Daca nu era dansa nu eram aici si nu stiu ce faceam... A fost sansa vietii mele", a afirmat sportivul.