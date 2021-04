Viata dramatica a unei sportive ajunsa campioana europeana dupa ce a cersit si a taiat lemne. "Am carat busteni, brazi cu tata si am devenit atat de puternica"

Pana sa ajunga aici, sportiva a avut o viata trista, plina de griji si neajunsuri.In unele zi a fost nevoita sa cearseasca pe strazile din Bistrita pentru a putea sa-si ia o paine."Am avut o viata grea, am fost saraca de mica si am muncit din greu ca sa ajung ce sunt azi: campioana europeana. Am dormit cu medaliile la gat in prima noapte dupa ce s-a terminat competitia din RusiaAm fost a dracu de mica, mi-a placut sa stau cu baietii, nu cu fetele. Ma plictiseam cu ele, cu baietii jucam fotbal si imi placea sa ma lupt cu ei. Eram cea mai buna dintre baieti.Viata mea a fost grea. Cum am ajuns la haltere? A venit antrenorul Adi Chivu si ne-a aliniat pe toti la scoala. Ne-a luat si ne-a dus la antrenamente. Cand au vazut cum ridic, s-au mirat putin... Nu le venea sa creada... Apoi a inceput sa-mi placa.Am devenit atat de puternica, dupa ce am carat lemne in padure cu tata. Am taiat si carat tot felul de busteni, brazi, nu mai stiu ce exact", a povestit campioana europeana in Prosport Ofertata de mai multe cluburi din tara, Monica Csengeri vrea sa ramana la Bistrita."Raman la Bistrita orice s-ar intampla. Nu uit ca m-au ajutat foarte mult si sunt recunoscatoare.Nu ma intereseaza Olimpiada de la Tokyo, important e ca am luat renta viagera acum. Pentru mine e foarte important", a mai spus ea in Prosport