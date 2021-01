Povestea fascinanta a lui Titi "Prosop", antrenorul cu patru bypass-uri. Ce face in prezent cel care l-a descoperit pe Leonard Doroftei

In 2013, Titi Tudor, celebrul antrenor care l-a descoperit pe Leonard Doroftei, s-a nascut pentru a doua oara. Aflat in Rusia, la Campionatul European pentru juniori, a facut infarct, iar medicii nu i-au dat mari sanse de supravietuire."In semifinalele competitiei am fost furat rau de tot cu Jitaru. Si, in momentul in care m-au dat invins, m-a luat o caldura...Am iesit afara, m-am asezat si m-a vazut un antrenor, prieten bun de-al meu, rus, si a chemat salvarea. Am fost stabilizat in Rusia. Am stat acolo 72 de ore, au vrut sa ma opereze si intr-un interviu le-am zis rusilor ca nu raman la ei, ca daca m-au furat la meci, imi fura si inima si ajung in Romania fara ea", si-a amintit Titi Tudor, antrenor emerit de box "Mi-a fost frica sa mor pe patul de operatie, mai bine acasa. Am dat peste doctorul Bradisteanu, care are si dansul 3 bypass-uri, mi-a spus ca eu o sa am 4 si o sa fie invidios. S-a descheiat la halat si mi-a aratat", a completat tehnicianulDesi operat pe cord, antrenorul traieste in continuare toate meciurile elevilor sai cu aceeasi intensitate ca in tinerete si nu a renuntat la gestul care l-a facut celebru."Obiceiul de a musca din prosop l-am luat la meciurile lui Doroftei. Daca zbieram si arbitrul imi atragea atentia, ii scadea punctaj copilului si atunci am luat prosopul si am tras de el", a dezvaluit Titi Tudor."Am grija cam de 20 de copii, le dau mancare, cazare, scoala este pe primul loc pentru mine", a mai spus el.In perioada starii de urgenta, antrenorului emerit i-a fost cel mai greu. "Salile eraU inchise, nu stiam cum sa fac sa ies din casa, imi faceam declaratii peste declaratii, boxul e viata mea. I-am antrenat pe copii online", a precizat Titi "Prosop".Marele antrenor are si un sprijin de nadejde, pe sotia sa, care ii sta alaturi de 40 de ani si care se implica 100% in cresterea si educatia copiilor de la sala. "Este al doilea doctor, ea le face medicamentatia, ea le face meniul, are grija de ei sa ii faca oameni. Nu stiu ce as fi facut fara ea", marturiseste Titi Tudor.Marian Ghinoiu, campionul national de la categoria 49kg are 17 ani si e crescut de catre Titi Tudor de la 12 ani. Pustiul provine dintr-o familie cu 8 frati, iar cea care l-a dus la box a fost chiar bunica lui."De 4 ani fac box, unul dintre fratii mei practica acest sport si am mers si eu la sala sa vad cum e. Bunica m-a dus si mi-a placut. Ma bucur mult pentru titlul de campion national, munca mea nu e in zadar. Ma bucur ca l-am facut pe maestru fericit. Face orice pentru noi, ne antreneaza si ne trimite in fiecare zi la scoala. Nu exista sa nu facem scoala", a declarat Marian Ghinoiu.Citeste si: Lovitura de teatru. Prima reactie a Madalinei Ghenea despre relatia cu fotbalistul Nicolo Zaniolo: "Nu e adevarat"