Povestea gemenilor de aur din gimnastica romaneasca: "Eram mici si plini de energie". Vor sa ajunga impreuna la Olimpiada

Au 18 ani, fac gimnastica de la 6 si cu greu ii deosebesti pentru ca seamana ca doua picaturi de apa. Cu toate acestea, unul este mai mare ca celalalt cu doar cateva secunde.Dupa atatia ani de gimnastica si tot atatea sacrificii, au venit si rezultatele. Anul trecut, Gabi a devenit campion mondial la juniori la sarituri, iar duminica trecuta, la Campionatele Europene de Gimnastica Masculina de la Mersin, a cucerit medalia de aur in aceeasi proba. Fratele sau, Robert, a pierdut podiumul la cateva miimi de secunda. La cele mai multe competitii, baietii merg impreuna."La fiecare concurs e rivalitate, fiecare vrea sa castige, dar nu ne suparam", afirma Robert. "In 2024 vrem sa fim impreuna la Jocurile Olimpice", a completat Gabriel.Baietii au ajuns la gimnastica dintr-o simpla intamplare, iar acum nu isi inchipuie cum ar arata viata lor fara sportul pe care il practica la nivel de performanta."Eram mici si plini de energie, nu stateam locului, saream prin pat, faceam numai prostii. Mama avea o colega la serviciu si ne-a dus acolo", si-a amintit Robert.In cadrul Campionatelor Europene de juniori de la Mersin, romanul Gabriel Burcanete a terminat finala cu o medie de 14.283, fiind urmat de ucraineanul Ilia Kovtun, campionul de la individual compus, cu 14.083 si de turcul Bora Tarhan, cu 14.016.Pe locul 4 s-a clasat fratele lui Gabriel, Robert, cu 13.899. In proba de inele, Gabriel Burcanete a ocupat locul 4, cu 12.966. Sportivul de 18 ani mai are in palmares un titlul mondial la juniori, obtinut anul trecut, la Gyor, tot in proba de sarituri.