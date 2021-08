Premieră pentru România! Cine e înotătorul care a traversat 6 lacuri în 7 zile. Ce alte recorduri mai deține

"Premieră în înotul românesc în ape deschise! Paul Georgescu a devenit primul sportiv care a terminat Lake's Seven Ultra Maraton! Înotătorul Paul Georgescu a reuşit o nouă performanţă: traversarea a 6 lacuri din România, însumând o distanţă de peste 100 km, în 7 zile! Este vorba despre Lacurile Stânca Costeşti (judeţul Botoşani), Izvorul Muntelui (judeţul Neamţ), Colibiţa (judeţul Bistriţa Năsăud), Beliş Fântânele şi Drăgan (judeţul Cluj) şi Vidraru (judeţul Argeş). În luna august a anului trecut el a înotat 104,084 km în Lacul Barajului de la Porţile de Fier I (judeţul Mehedinţi), primul lac din seria celor şapte, în 21 ore 42 minute. Proiectul numit Lake's Seven Ultra Maraton este versiunea românească a Ocean's Seven", precizează sursa citată.Recordmanul Paul Georgescu şi-a propus şi a reuşit să parcurgă celelalte 6 lacuri în 7 zile (6-12 august 2021), astfel:Lacul Stânca Costeşti, judeţul Botoşani (distanţa: aprox. 45 km, timp: 13h08')Lacul Izvorul Muntelui, judeţul Neamţ (distanţa: aprox. 23 km, timp: 6h40')Lacul Colibiţa, judeţul Bistriţa Năsăud (distanţa: aprox. 4,5 km, timp: 1h05')Lacul Beliş Fântânele, judeţul Cluj (distanţa: aprox. 14,2 km, timp: 4h10')Lacul Drăgan, judeţul Cluj (distanţa: aprox. 8,2 km, timp: 2h02')Lacul Vidraru, judeţul Argeş (distanţa: aprox. 10,2 km, timp: 2h42')"În cele 7 zile am înotat peste 100 km, fiecare lac fiind o provocare în sine. A fost un proiect dificil de dus la capăt, atât din punct de vedere al efortului, cât mai ales al logisticii. Nu puteam realiza această performanţă, dacă nu aveam lângă mine o echipă extraordinară care s-a ocupat de tot.Vreau să mulţumesc sponsorilor, în primul rând Catena Racing Team, care îmi este alături de la bun început, susţinătorilor, dar şi părinţilor copiilor din ştafeta România. Împreună am realizat două premiere şi tot atâtea performanţe notabile, greu de egalat. Pentru mine a fost o experienţă extraordinară, mi-am dovedit că rezist la efort susţinut şi că sunt capabil de noi şi noi provocări!Am simţit cum de la zi la zi deveneam mai puternic. În plus, m-am bucurat de privelişti uimitoare, de peisaje fabuloase şi am descoperit locuri din România în care nu credeam că voi ajunge vreodată. Acesta este şi unul dintre scopurile Lake's Seven Ultra Maraton şi doresc ca de-acum, prin experienţa mea, să pot stimula şi ajuta înotători din ţară şi de peste hotare, să termine acest proiect", a declarat Georgescu.Paul Georgescu este înotătorul cu cea mai rapidă milă (1.609 metri) parcursă în 22 min 44 sec în Antarctica (proiectul Antarctica 2020 Swim), a înotat cea mai rapidă milă extremă numită Ice Zero (temperatura apei la Cercul Polar a fost de 0,1°C), a înregistrat cel mai bun timp de parcurgere a unei mile la Cercul Polar - Cath Pendleton din Marea Britanie (32 min 54 sec) şi a fost cel mai rapid român care a traversat Canalul Mânecii (13 h 36 min).De asemenea, Paul Georgescu este deţinătorul "Triple Crown" la înotul în ape deschise (a străbătut Canalul Mânecii, Canalul Catalina şi 20 Bridges) şi a devenit primul român care a parcurs o milă în apă îngheţată; pe 2 februarie 2019 a reuşit performanţa la Bucureşti în apa de 3,2°C, cu un timp de 22:44:19. A cucerit prima medalie din istorie pentru România la Campionatele Mondiale de Ice Swimming (Înot în Ape Îngheţate), pe distanţa de 500 m (6:07:22), titlu cucerit în Rusia.A reuşit traversarea Canalelor Mânecii, Molokai şi Catalina, parte din proiectul Ocean's Seven. Anul acesta, pe 10 februarie, a stabilit un nou record mondial omologat de reprezentanţii Guinness World Records după ce a înotat 3,5 km în Lacul Snagov timp de aproape o oră (57 min 56 sec), apa având numai 4°C. La sfârşitul lunii iunie a participat la un ultramaraton acvatic, înotând în bazin, fără oprire (pauzele au fost numai pentru a se alimenta şi a merge la toaletă), 100 km timp de 34 de ore.