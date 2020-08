Presedintele lui Gent nu crede ca Boloni este un antrenor defensiv. "Este un antrenor care lucreaza cu mijloacele care i se pun la dispozitie"

"Nu este nicio ruptura cu stilul nostru de joc", a explicat oficialul vicecampioanei Belgiei alegerea lui Boloni."Ladislau Boloni este un antrenor care lucreaza cu mijloacele care i se pun la dispozitie. La unele cluburi a propus un fotbal reactiv, insa la altele a avut o viziune mai ofensiva", a declarat De Witte. "Obiectivul este sa avem un antrenor care obtine cele mai bune rezultate cu mijloacele pe care le are la dispozitie. Si imi place ce spune: un fotbal ofensiv, insotit de rezultate. Cele doua sunt de nedespartit", a adaugat el.Boloni l-a inlocuit la Gent pe danezul Jess Thorup, demis dupa doua infrangeri in primele doua etape din noua editie de campionat.Romanul are o cota ridicata in Belgia, unde le-a antrenat pe Standard Liege (2008-2010), cu care a fost campion in 2009, si pe Royal Antwerp, din vara lui 2017 pana in luna mai a acestui an.In momentul opririi competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, Antwerp era pe locul 4 in campionat si calificata in finala Cupei Belgiei, impotriva lui FC Bruges. Antwerp a castigat aceasta finala (1-0) pe 1 august, sub conducerea noului antrenor, Ivan Leko.Antwerp va primi sambata lui Gent in etapa a 3-a. Noul antrenor al formatiei de pe stadionul Bosuil, Leko, s-a aratat surprins ca-l va vedea pe Boloni pe banca echipei adverse.In alta ordine de idei, walfoot.be scrie ca Gent este la un pas sa obtina semnatura portarului turc Sinan Bolat, care a fost unul dintre jucatorii de baza ai lui Boloni la Antwerp, dar si la Standard Liege, in urma cu circa un deceniu. Gent este aproape de despartirea de goalkeeperul sau titular, Thomas Kaminski, ce ar urma sa fie legitimat de divizionara secunda engleza Blackburn Rovers