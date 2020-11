Prima reactie dupa accidentul teribil din Formula 1: "Nu am mai vazut atatea flacari si un astfel de impact"

"Nu am mai vazut atatea flacari si un astfel de impact. Romain a inceput singur sa iasa din masina, ceea ce este uimitor dupa un astfel de impact. Toate sistemele pe care le-am dezvoltat, elementul halo, barierele, centurile de siguranta, totul a functionat asa cum trebuia", a spus Van der Merwe, conform news.ro.Guenther Steiner, conducator al echipei Haas, le-a multumit echipelor de salvatori, care au intervenit foarte rapid, precum si angajatilor FIA pentru felul in care au actionat.Grosjean a scapat aparent cu rani usoare dintr-un accident grav produs la iesirea din virajul cu numarul 3 de pe circuitul de la Sakhir, la scurt timp dupa startul Marelui Premiu al Bahrainului. Francezul a reusit sa iasa singur din monopostul distrus, care s-a rupt si a luat foc. Pilotul a fost dus la spital pentru investigatii.Citeste si: VIDEO Accident grav in Formula 1. O masina a luat foc si a fost distrusa total. Ce s-a intamplat cu pilotul