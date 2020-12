2020, anul in care planeta a pierdut doua legende: Diego Maradona si Kobe Bryant. Principalele decese din lumea sportului

Principalele decese din sport, din 2020, conform news.ro:Fostul baschetbalist Kobe Bryant a incetat din viata dupa ce elicopterul in care se afla impreuna cu inca opt persoane s-a prabusit in Calabasas, Los Angeles. In elicopter se afla si fiica sa in varsta de 13 ani, Gianna. Nimeni nu a supravietuit.Bryant, care s-a retras din activitatea sportiva in aprilie 2016, dupa 20 de ani petrecuti la LA Lakers, era casatorit si avea patru fiice. Kobe Bryant a castigat cinci titluri de campion NBA cu Los Angeles Lakers, trei cu numarul 8 purtat pe tricou si doua cu 24, a fost desemnat cel mai bun jucator din liga in 2008, cel mai bun baschetbalist al finalelor din 2009 si 2010, a fost selectiont de 17 ori pentru All Star Game si a fost desemnat de patru ori cel mai bun jucator din meciul vedetelor.Nascut la Pitesti, Barbulescu a jucat la FC Arges, FC Olt, Petrolul, Steaua , CS Mioveni si Callatis Mangalia. Cu Steaua, fostul fundas a cucerit Cupa Campionilor Europeni, in 1986, Supercupa Europei, in acelasi an, titlul national, in 1985, 1986, 1987, si Cupa Romaniei , in 1985 si 1987. Cu FC Arges, el a castigat titlul national, in 1979. La echipa nationala, Barbulescu a evoluat de cinci ori.In martie 2008, Ilie Barbulescu a fost decorat de presedintele Traian Basescu cu Ordinul Meritul Sportiv, Clasa a II-a.Fost presedinte al clubului Real Madrid , Sanz a incetat din viata la Madrid, din cauza coronavirusului.Lorenzo Sanz a fost presedintele clubului Real Madrid in perioada 1995-2000.Fost selectioner al nationalei de fotbal a Frantei, Hidalgo a incetat din viata la Marsilia, la patru zile dupa ce a implinit 87 de ani.Hidalgo a antrenat echipa Frantei timp de opt ani, in perioada 1976-1984. Cu el la conducere, francezii au castigat titlul european in 1984.Fostul portar al FC Steaua Martin Tudor a decedat in urma unui infarct.Martin Tudor a evoluat la Jiul Petrosani, Olimpia Satu Mare, Steaua Bucuresti, CFR Cluj si Univeristatea Cluj. A adunat 184 de meciuri in prima liga si doua titluri de campion, ambele cucerite cu Steaua Bucuresti, in 2001 si 2005. Dupa retragerea din activitate, el a imbratisat cariera de antrenor de portari, lucrand la Steaua, Universitatea Craiova , FC Ittihad, Juventus Bucuresti si Sportul Snagov, dar si la prima reprezentativa.Antic, fost antrenor la Real Madrid, Atletico si FC Barcelona , a murit dupa o lunga lupta cu pancreatita.Radomir Antic a evoluat ca fotbalist la echipe precum Partizan, Fenerbahce, Zaragoza sau Luton. Ca antrenor, el a pregatit Real Madrid, Atletico de Madrid si Barcelona, dar a fost si selectioner al Serbiei. In sezonul 1995/1996, el a reusit sa castige campionatul si Cupa Spaniei cu Atletico Madrid , echipa pe care a antrenat-o timp de cinci sezoane.Fostul pilot de Formula a decedat dupa o lunga suferinta, la locuinta sa din Londra.El a pilotat in Formula 1 la echipe ca Mercedes -Benz, Maserati, Vanwall, Cooper, Lotus si HWM, intre 1951 si 1961, perioada in care a luat startul in 66 de mari premii si a castigat 16 grand prix-uri, cele mai multe dintre pilotii care nu au reusit sa obtina titlul mondial. Moss a fost de patru ori vicecampion mondial. Sirling Moss a concurat si in afara Formulei 1, in alte serii automobilistice, obtinand 212 succes in cariera. In 1955, el a castigat cursa de raliuri Mille Miglia, o competitie de 1.000 de mile in Italia.Moss a fost nevoit sa se retraga in 1962, dupa un accident suferit la Goodwood, in urma caruia a stat in coma o luna si a fost paralizat sase luni. El a continuat sa concureze in curse de masini de epoca pana la varsta de 81 de ani.A murit fostul arbitru asistent FIFA Dan Lazarescu, in ultimii ani consilier pe probleme de arbitraj la Telekom Sport. Lazarescu a fost gasit cazut in baie, iar medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic.Dan Lazarescu a fost delegat ca asistent la 92 de meciuri din Liga I si la 96 in Liga a II-a. Unul dintre cei mai promitatori arbitri ai generatiei sale, Dan Lazarescu s-a retras la doar 35 de ani, in 2004, din cauza unor probleme medicale. Dupa retragere, el a ocupat functia de vicepresedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor.Antrenorul Ionut Popa a decedat la Spitalul Judetean Arad. In urma cu mai mult de un an, tehnicianului i-au fost descoperite tumori la nivelul capului, care nu puteau fi operate.In cariera lui de antrenor, Popa a pregatit echipele UTA, FC Bihor, Poli iasi, CS Mioveni si ACS Poli Timisoara . Ultima data a stat pe banca echipei UTA Arad.Fostul jucator al echipei Poli Timisoara a murit la sase ani dupa ce a fost diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica.Cisovsky a evoluat in cariera la Inter Bratislava, Zilina, Artmedia Petrzalka, Politehnica Timisoara (in perioada 2008-2011) si la Viktoria Plzen. Pentru nationala Slovaciei, fostul fundas a disputat 15 meciuri.Fost fundas legendar la Leeds United, campion mondial cu Anglia si fost selectioner al Irlandei a murit la locuinta sa din Northumberland. El fusese diagnosticat cu limfom anul trecut si avea si dementa.Charlton a fost unul dintre personajele cel mai iubite din fotbalul englez, el mai pregatind echipe precum Sheffield Wednesday, Middlesbrough si Newcastle. El a condus Irlanda la Euro-1988 si la Cupa Mondiala din Italia, din 1990.Starul argentinian a incetat din viata in locuinta sa din Dique Lujan, cauza fiind insuficienta cardiaca acuta, la un pacient cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca congestiva care a generat edem pulmonar acut. Decesul sau a venit dupa ce, la 3 noiembrie, Maradona a fost supus unei interventii chirurgicale pe creier, operatie facuta pentru un hematom subdural. Dupa deces au aparut suspiciuni de neglijenta, justitia deschizand o ancheta pentru a afla daca fostul jucator a primit ingrijirile medicale.Trupul neinsufletit al lui Maradona a fost depus pentru cateva ore la palatul prezidential din Buenos Aires, unde mii de fani si-au luat ramas bun de la idolul lor.La meciuriile din acea perioada s-a iinut un moment de reculegere in memoria lui Maradona, iar Napoli a schimbat numele stadionului sau din San Paolo in Diego Armando Maradona.Diego Armando Maradona, nascut pe 30 octombrie 1960, in Lanus, Provincia Buenos Aires, Argentina, este considerat de catre multi din lumea fotbalului (inclusiv jurnalisti sportivi, fosti si actuali jucatori, fani) ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, impartind cu Pele titlul de Jucatorul Secolului decernat de FIFA.De-a lungul carierei sale de jucator profesionist, Maradona a jucat pentru Argentinos Juniors (1976-1980), Boca Juniors (1981, 1995-1998), FC Barcelona (1982-1984), Napoli (1984-1991), FC Sevilla (1992-1993) si Newell's Old Boys (1993-1994).In cariera sa internationala, a jucat pentru nationala Argentinei 91 de meciuri si a marcat 34 de goluri. A participat la patru turnee finale ale Campionatului mondial de fotbal FIFA., incluzand Cupa Mondiala din 1986, cand, in calitate de capitan de echipa, a condus Argentina spre titlul final, invingand in ultimul act Republica Federala Germana si castigand Balonul de Aur, premiul pentru cel mai bun jucator al turneului. La acelasi turneu, in meciul pentru sferturile de finala, disputat impotriva Angliei, a marcat doua goluri in victoria Argentinei cu scorul de 2-1, goluri care l-au consacrat la nivel mondial. Primul gol a fost marcat cu mana si numit ulterior Mana lui Dumnezeu, conform declaratiilor fotbalistului, iar al doilea gol a fost inscris dupa o cursa de aproximativ 60 de metri in care a driblat sase jucatori englezi, gol care a fost desemnat ulterior golul secolului.In 1991, a fost suspendat dupa ce a fost depistat pozitiv cu cocaina, in Italia, iar in 1994 a fost exclus de la Cupa Mondiala din SUA, gasit dopat cu efedrina. El a avut probleme de sanatate din cauza consumului de cocaina si nu de putine ori a avut conflicte cu jurnalisti si cu oficiali din fotbal.Maradona a devenit, in noiembrie 2008, selectionerul Argentinei, el avand anterior doar doua experienPrincipalele decese din lumea sportuluial senegalez Papa Bouba Diop a incetat din viata dupa o lunga suferinta, potrivit L'Equipe el suferind de scleroza laterala amitrofica.Diop a intrat in istoria fotbalului senegalez inscriind singurul gol la meciul cu Franta, de la Cupa Mondiala din 2002, primul gol al senegalezilor in istoria CM. Senegalezul a jucat de-a lungul carierei la cluburi ca Lens, Portsmouth , AEK Atena si West Ham. Ultima data, el a evoluat la Birmingham City, pana in 2013.Sabella, selectioner al Argentinei finalista la Cupa Mondiala din 2014, a murit din cauza unui cancer.Selectioner in perioada 2011/2014, Sabella s-a retras din activitate dupa Cupa Mondiala, unde Argentina a fost invinsa de Germania in prelungiri, scor 1-0.Dupa o cariera de jucator in care a evoluat pentru River Plate, Estudiantes, Sheffield United si Leeds, Sabella a deveit antrenor in 2009, la Estudiantes, reusind castigarea Copei Libertadores.Rossi, campion mondial cu nationala de fotbal a Italiei in 1982, a incetat din viata din cauza unui cancer.Paolo Rossi a jucat toata cariera in Italia, la echipele Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan si Hellas Verona, Pentru nationala Italiei, a evoluat in 48 de meciuri si a inscris 20 de goluri, in perioada 1977-1986. A obtinut sase trofee cu Juventus, intre care si Cupa Cupelor in 1984.Houllier a murit la cateva zile dupa ce a suferit o operatie la aorta.Gerard Houllier a debutat ca antrenor in prima liga franceza la Lens, apoi a mai pregatit echipele PSG , Liverpool, Olympique Lyon si Aston Villa. A castigat campionatul cu PSG, in 1985, avand o echipa din care faceau parte jucatori ca Bats, Fernandez, Rocheteau, Susic. Cu Liverpool, a obtinut Cupa Angliei, Cupa Ligii, Cupa UEFA si Supercupa Europei, in sezonul 2000/2001, si din nou Cupa Ligii, in 2002/2003. Ca antrenor al formatiei din Lyon, Houllier a fost de doua ori campion al Frantei, in 2006 si 2007.La prima reprezentativa a Cocosului galic, el a fost mai intai secundul lui Michel Platini, intre 1988 si 1992, si principal, intre 1992 si 1993. Din nefericire, el ramane in istoria selectionerilor francezi cu ratarea calificarii la CM-1994, cand, desi avea nevoie de numai un punct in ultimele doua partide din preliminarii pentru a ajunge la turneul final, Franta a pierdut, acasa, atat in fata Israelului, scor 2-3, cat si a Bulgariei, scor 1-2.