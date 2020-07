Programul Doar Dinamo Bucuresti a depasit 8.000 de membri

Multi dintre membrii DDB, mai ales dintre cei cu venituri mai mari, atat din tara cat si din strainatate, au solicitat crearea unei categorii intermediare de membri. Cei mai multi au sugerat o cotizatie de 50Euro/luna.De astazi, membrii programului DDB pot opta pentru categoria premium, cu o cotizatie de 48Euro/luna, cu posibilitatea de a achita aceasta suma lunar, prin plati care se fac in mod automat.Orice membru DDB poate face trecerea de la categoria standard la categoria premium, urmand sa primeasca un alt card, dar pastrand actualul numar de membru. Platile pot fi intrerupte in orice moment. De asemenea, exista si posibilitatea de a reveni in orice moment la categoria standard.Programul pune la dispozitie si o categorie "elite premium", cu valoare de 19.480Euro/an, in urma mai multor solicitari., se arata intr-un comunicat al suporterilor.Grupul de suporteri din Peluza Catalin Haldan incearca sa achizitioneze actiunile detinute de Negoita, dupa ce omul de afaceri a anuntat ca nu mai sustine financiar clubul. Ei au transferat clubului "alb-rosu", prin Programul Doar Dinamo Bucuresti, peste 500.000 de euro, pentru ca echipa lor favorita sa primeasca licenta pentru sezonul 2020/2021 al Ligii I si pentru a achita salariile jucatorilor. In schimbul acestor bani, suporterii au primit 20 la suta dintre actiunile clubului.