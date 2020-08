Racing Point pierde 15 puncte in campionatul de Formula 1, dupa ce plangerea Renault a fost acceptata

Potrivit Federatiei Internationale de Automobilism, echipa Racing Point va pierde 7,5 puncte pe masina angajata in campionat, adica un total de 15 puncte.Plangerea se referea in mod specific la canalele de racire ale franelor fata si spate utilizate de Racing Point RP20, pe care Renault le considera asemanatoare cu cele de pe monopostul Mercedes de anul trecut, mai mult decat permite regulamentul.Canalele de frana sunt o parte importanta a designului aerodinamic al unei masini de Formula 1. Acestea sunt proiectate astfel inca sa influenteze fluxul de aer de pe aripa frontala si sa-l directioneze pentru un efect cat mai bun.Inca din momentul in care Racing Point si-a prezentat noua masina la testele dinaintea sezonului, monopostul a provocat rumoare, fiind poreclit "Mercedesul roz" din cauza asemanarii cu masina W10 de anul trecut.Oficialii Racing Point au recunoscut asemanarile si ca au copiat Mercedesul din 2019, dar au sustinut ca au facut acest lucru respectand regulamentul.