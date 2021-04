Ea e sefa in casa, el in masina de curse. Cea mai tare pereche sot-sotie din raliul romanesc. Cum arata o cearta la bord

Pasiunea pentru raliuri e lasata mostenire din tata in fiu, iar cand acesta se casatoreste obligatoriu si sotia prinde microbul. Este cazul lui Razvan Trisnevschi, unul dintre cei mai apreciati piloti din etapele de raliu de la noi."La mine, dragostea pentru raliuri a inceput din copilarie, tatal meu a alergat in Campionatul National de Raliuri impreuna cu unchiul meu si evident, in momentul in care am facut varsta, m-am si apucat sa imi construiesc prima masina de concurs" si-a amintit Razvan Trisnevschi."La mine este o placere mai mult prin prisma lui Razvan, pentru ca imi dau seama ca isi doreste sa fiu acolo si sa facem curse impreuna. M-a convins in timp. A fost o metoda de a petrece timpul impreuna, el era pe la masina si eu pe langa el", a declarat Manuela Trisnevschi, copilot in cursele de raliu.Manuela recunoaste ca acasa ea este sefa, iar in masina de curse trebuie sa asculte de sotul sau."Razvan este cel care dicteaza tonul in masina de curse, iar eu sunt acolo pentru suport. Acasa e un pic invers: eu dictez tonul si el este pentru suport", spune Manuela.In timpul curselor au fost si momente tensionate intre soti. "Au fost cazuri in care Manuela a pierdut dictarea. Era o proba intr-adevar fara repere prin padure si semana totul pe acolo. Si in acel moment chiar am rabufnit si nu a fost bine, ne-am certat", a dezvaluit Razvan.Cand nu merge la etape cu Razvan, Manuela are emotii mari pentru sotul sau, mai ales ca atunci cand el este plecat, din superstitie nu isi vorbesc."In ziua cursei nu vorbim la telefon, nu ne scriem mesaje, nu stim nimic unul de celalalt. La final ma suna si imi spune ca e ok. Nu vreau sa ii transmit din emotie. Nu vreau sa stea cu gandul ca trebuie sa ma sune sa imi spuna ce a facut in cursa, prefer sa se termine cu bine ziua si dupa sa imi spuna ca a fost ok, masina e in regula, ei sunt in regula, in ordinea asta", a subliniat Manuela Trisnevschi."Asta se intampla de cand a experimentat si ea primul raliu, pentru ca pana atunci nu intelegea de ce nu pot sa vorbesc cu ea in saptamana cursei", a completat Razvan Trisnevschi.Sotii Trisnevschi sunt pasionati si de motoare. Pana sa inceapa pandemia, ei strabateau Europa in lung si in lat pe motocicleta. "Sper sa mai putem facem asta. In general, faceam 1200 km intr-o zi, Bucuresti-Viena, Bucuresti-Atena, dintr-o bucata", isi aminteste Razvan.Atunci cand nu e cu sotia in competitii, Razvan face echipa cu Codrut Arsenescu. Manuela ii urmareste cursele online, dar nu fara emotii."Simt teama, pentru ca nu sunt acolo si nu stiu ce se intampla. Acum exista si variantele online unde pot sa ii urmaresc timpii si evolutia. Problema e ca uneori timpii nu sunt foarte exacti, mai sunt probleme cu internetul si atunci tensiunea creste la maxim", a precizat Manuela.Cei doi au o fetita in varsta de 10 ani, Natalia, dar nu isi doresc ca ea sa le calce pe urme in ceea ce priveste hobby-ul. "Ea are o problema cu viteza! Ii place foarte mult. Am observat ca si drifturile ii plac, dar nu vrea sa urce ea la volanul unei masini", a spus Manuela.Razvan si Manuela au la activ sapte raliuri ca pilot si copilot pe care le-au terminat doar pe podium. "Manuela e foarte ambitioasa si de multe ori in timpul cursei ea e cea care imi spune tot timpul sa trag tare, sa nu ne lasam depasiti de alte masini. Ma simt foarte bine cand o stiu in dreapta mea la volan pentru ca ne cunoastem foarte bine din toate punctele de vedere. Avem acasa o vitrina plina de trofee pe care le-am castigat amandoi", a recunoscut Razvan Trisnevschi.Cursele de raliuri sunt epuizante, iar la final cei doi soti nu mai sunt in stare de nimic "Dupa cursa suntem atat de obositi..., e o stare amestecata de oboseala cu relaxare, incat nu iti mai trebuie nici mancare nici nimic, doar vrei sa savurezi momentul. O ora dupa ce se incheie etapa pur si simplu stam fara sa facem absolut nimic", spune Manuela Trisnevschi.Prima cursa la care a participat Razvan a fost in 1999, in Harghita, cu o Dacie 1310 construita de la zero de el. "Am ocupat locul trei si am concurat cu ultima Dacie 1310 Berlina din campionat", a declarat Razvan.Manuela si-a facut debutul in competitiile oficiale impreuna cu sotul ei in 2015, la Sibiu Rally Show, unde cei doi au castigat locul intai la sectiunea macadam. In 2017 au fost la o competitie internationala unde au terminat pe locul al treilea in clasamentul general.Alte curse de la care sotii Trisnevschi au plecat acasa cu medalii au fost Delta Rally Tulcea, unde au castigat locul trei la general si doi la clasa RC2N, Raliul Argesului in 2019 (s-au clasat pe primul loc la clasa RC2N), Raliul Aradului 2019 (au ocupat locul trei la aceeasi clasa). In 2020, la Raliul Iasului, au ocupat locul intai la clasa RC2N si in 2021, la Winter Rally au terminat pe locul trei la clasa RC2N.