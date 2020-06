Raliul Marii Britanii a fost anulat din cauza coronavirusului

Ziare.

"Sunt prea multe necunoscute pentru organizarea unui eveniment atat de important, mai ales avand in vedere restrictiile de securitate si cele legate de zboruri", au anuntat organizatorii.Primele trei etape ale sezonului din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) au avut loc in perioada ianuarie-martie, iar lider in clasament este francezul Sebastien Ogier ( Toyota ).Urmatoarele sase etape au fost amanate (Argentina, Italia) sau anulate (Portugalia, Kenya, Finlanda, Noua Zeelanda).Trei etape mai sunt inca programate la datele lor initiale: Turcia (24-27 septembrie), Germania (15-18 octombrie) si Japonia (19-22 noiembrie).