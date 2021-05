Spectacol ca la Monte Carlo! Un francez s-a impus la Super Rally Mangalia

Distanta totala a traseului stradal a avut a fost de 3,75 de kilometri, iar 30 de piloti s-au duelat pentru prima pozitie. In finala au ajuns cei mai buni 12, iar in cele din urma victoria i-a revenit lui France dupa un duel incredibil cu Mihai Leu si Costel Casuneanu.De altfel, acesta din urma, campion national en-titre, a avut un timp mai bun decat al francezului, insa a fost penalizat cu 3 secunde dupa ce a lovit o sicana de pe traseu, manevra interzisa. Podiumul final a aratat astfel: 1. Jerome France 2. Mihai Leu 3. Costel CasuneanuCastigatorul a comparat etapa de la malul marii cu celebrul circuit stradal de la Monte Carlo. "Chiar le-am aratat prietenilor mei din Franta poze de aici si au fost incantati de ceea ce s-a intamplat. Am castigat, dar asta nu ma transforma intr-un favorit la titlu", a spus Jerome France.Printre cei care s-au mai calificat in finala au fost Dani Otil , Emil Ghinea, Aurelian Andronache, Vlad Cosma si Vali Porcisteanu. Castigator in 2019 la Mangalia, Otil a fost al patrulea, insa s-a confruntat cu probleme tehnice pe parcursul etapei. Pe langa monoposturi si prototipuri, fanii prezenti pe margine au mai avut ocazia de a vedea in actiune un Mini eletric, dar si o Dacia 1300, din cadrul proiectului Dacia Revival.Urmatoarea etapa va avea loc in perioada 18-19 iunie pe strazile din Targu Mures.