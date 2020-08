Rapid l-a transferat pe Alin Fica de la CFR Cluj

Fica joaca in banda stanga a atacului, a fost unul dintre oamenii de baza ai clujenilor in Liga Elitelor U19, acolo unde CFR s-a oprit in semifinale, si a bifat doua prezente in prima echipa, chiar daca a adunat doar 11 minute.De asemenea, Alin este eligibil pentru cele doua locuri obligatorii din echipa, unul de U19 si unul de U20, asa cum a decis Federatia Romana de Fotbal pentru sezonul 2020/2021 al ligii secunde."Sunt foarte fericit ca am semnat cu Rapid, un club de traditie din Romania, o echipa cu istorie, si sper sa o ducem acolo unde ii este locul, in Liga 1 . Am facut aceasta alegere pentru suporteri, pe care ii asteptam cat mai aproape de noi", a spus Fica pentru fcrapid.ro.Prin transferul lui Fica, Rapid a ajuns la cinci jucatori adusi in aceasta vara, Radu Crisan , Mircea Leasa, Catalin Tira si Daniel Benzar fiind celelalte achizitii, toti veniti de la formatii de prima liga.