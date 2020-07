Reactia lui Sergio Perez, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19: "A fost una dintre cele mai triste zile ale carierei mele"

"Dupa cum stiti, am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Sunt extrem de dezamagit si trist. A fost una dintre cele mai triste zile ale carierei mele. Ne-am pregatit bine pentru ca acest weekend sa fie suta la suta, masina este foarte performanta si echipa mea a facut o treaba grozava. Sunt foarte trist ca am fost infectat, dar asta arata cat de vulnerabili suntem toti la acest virus. Am urmat toate instructiunile FIA si cele ale echipei mele. Dupa Marele Premiu al Ungariei, am calatorit cu un avion privat in Mexic timp de doua zile, pentru a o vedea pe mama mea, dupa ce a avut un accident. Imediat ce a parasit spitalul, am avut voie sa o vad. Apoi am revenit in Europa, urmand in continuare aceleasi protocoale. Si l-am luat, nu stiu unde. Nu am simptome. Vreau sa le multumesc colegilor mei, echipei mele, autoritatilor, fanilor pentru tot sprijinul acordat. Este un moment dificil de trait, dar sunt sigur ca voi reveni mai puternic. Stati in siguranta, aveti grija de voi si de cei dragi si sper sa ne revedem pe un circuit foarte curand", a declarat Perez, 30 de ani.Germanul Nico Hulkenberg va pilota, la Marele Premiu al Marii Britanii, monopostul Racing Point condus pana acum de Sergio Perez, dupa ce mexicanul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Hulkenberg, 32 de ani, a evoluat ultima data in F1 anul trecut, pentru Renault Germanul a sosit, joi, la Silverstone , si fost supus deja la doua teste pentru Sars-CoV-2. El a ajuns in paddock-ul echipei, vineri, cu zece minute inainte de prima sesiune de antrenamente a MP al Marii Britanii si a reusit sa efectueze cateva tururi, inregistrand al noualea timp.Fosta Force India nu are piloti de rezerva, dar poate apela la cei de teste ai Mercedes , mexicanul Esteban Gutierrez si belgianul Stoffel Vandoorn. Primul nu a mai concurat in Formula 1 din 2016, iar al doilea este implicat si in Formula E si trebuie sa participe la o cursa la Berlin, astfel ca oficialii echipei Racing Point s-au orientat catre unul dintre cei mai experimentati piloti fara contract.