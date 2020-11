Regim spartan pentru cel mai valoros atlet roman, in goana dupa o medalie olimpica. Shaorma e marele sau viciu

Alin Firfirica a incheiat cel mai ciudat sezon din cariera sa. Cu toate acestea, sportivul care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo si-a mai trecut in 2020 in palmares doua medalii de aur, la Campionatul National si Balcaniada de la Cluj. Faptul ca luni bune doar s-a antrenat fara sa concureze l-a dat in spate pe sportiv."Eram intr-o forma fizica foarte buna, la primul concurs in luna martie, cand inca nu incepuse pandemia, eram la un rezultat de 66 metri, un rezultat cu care sigur puteam sa urc pe o treapta a podiumului la Jocurile Olimpice. Acum sunt undeva la 61, 62. Mai am de recuperat acesti metri, cred ca o sa-i recuperez in doua luni", spune Alin Firfirica.In drumul catre medalia olimpica de aur pe care si-o doreste, Firfirica va avea parte in urmatoarele luni de un program spartan. "O sa fie crunt, o sa fie undeva la 7 ore de munca in fiecare zi", recunoaste sportivul.Atletul isi aminteste de rasfatul culinar cu care s-a delectat in perioada pandemiei si recunoaste ca este un gurmand. "Am mancat shaorma, nu am avut nicio restrictie. Imi place sa mananc, ce sa fac, asta este, fiecare cu viciile lui. Mai nou, m-am apucat si de abdomene, am si o dieta, nu mai mananc o shaorma dintr-odata, mananc jumatate si ziua urmatoare mai mananc si cealalta jumatate", a dezvaluit Alin.Regimul haotic de masa i-a adus cateva kilograme in plus, dar sportivul are solutia pentru a scapa de ele. "Am pus pe mine 4 kilograme, am ajuns la 120 si nu sunt asa mandru de mine, pentru ca am pus tesut adipos, iar acest lucru nu este foarte bun. Urmeaza sa le dau jos. Pe viitor, sper sa ma fixez undeva la 121, 122 de kilograme, dar numai masa activa", a completat Firfirica.El asteapta cu nerabdare Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 si spune ca a fost urmarit de ghinion in ceea ce priveste cea mai importanta competitie sportiva din lume. "In 2016 am reusit baremul pentru JO la 3 zile dupa ce perioada de calificari s-a inchis, asa ca am stat acasa, am vazut competitia de la televizor. In 2020 m-am calificat cu potential de medalie, dar iata-ma tot acasa pentru ca s-a amanat Olimpiada", s-a plans atletul.Citeste si: Un presedinte de federatie nationala, acuzat ca a violat mai multe jucatoare. A fost suspendat pe viata