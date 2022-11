Rezultate sub asteptari la Mondialele de tenis de masa

Sportivi romani participanti la Campionatele Mondiale de tenis de masa de la Rotterdam au avut evolutii modeste, fiind eliminati pe capete inca din primele tururi.

Romania mai este reprezentata la aceasta competitie doar de "dublul" Elizabeta Samara/ Daniela Dodean, care a ajuns in "optimi", urmand a juca joi cu perechea Li Jiawei/ Sun Beibei (Singapore).

Miercuri au parasit competitia si ultimii 3 reprezentati care au evoluat in probele de simplu. La feminin, Elizabeta Samara a fost invinsa cu 4-0 (11-2, 11-7, 11-7, 11-9) de chinezoaica Guo Yan, iar Daniela Dodean a pierdut tot cu 4-0 (11-8, 11-8, 11-9, 11-4) in fata lui Wei Lee Beh(Malayesia).

La masculin Adrian Crisan a pierdut meciul cu Zoltan Fejer-Konnerth (Germania), cu scorul de 4-2 (5-11, 9-11, 11-13, 11-3, 11-6, 10-12).

In fazele anterioare la simplu, Ovidiu Ionescu, Andrei Filimon, Adrian Dodean (masculin), Camelia Postoaca, Cristina Hirici si Bernadette Szocs (feminin), au fost eliminati in primul tur.

In proba de dublu mixt, cele trei perechi, Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs, Andrei Filimon/Elizabeta Samara si Adrian Crisan/Daniela Dodean au pierdut calificarea in faza urmatoare in turul trei. In proba de dublu, perechile Ovidiu Ionescu/Hunor Szocs, Adrian Crisan/Andrei Filimon la masculin si Camelia Postoaca/Bernadette Szocs la feminin si-au facut bagajele inca din primul tur .

