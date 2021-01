Ridica 50 de tone de greutati pe luna cu gandul la Olimpiada de la Tokyo. Programul spartan al atletei Alina Rotaru

Romania merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 3 atlete, dintre care doua la saritura in lungime. Pentru Alina Rotaru, una dintre ele, zilele ramase pana la startul celei mai mari competitii sportive ale planetei sunt prevazute cu un program de pregatire spartan.Atleta, care anul acesta va implini 28 de ani, se pregateste din 2014 la Stuttgart, acolo unde este si casatorita. "Programul meu de pregatire consta in 10 antrenamente pe saptamana. La un antrenament ridic 130 de kilograme, in timp ce fac genuflexiuni si 185 in timp ce fac semigenuflexiuni. Am facut un calcul si pe luna ridic 50 de tone de greutati", a declarat Alina Rotaru.Desi 2020 a fost un an ciudat pentru toata lumea, dar mai ales pentru sportivi, Alina a incercat sa nu se abata de la programul ei de pregatire si i-a si reusit. "Faptul ca in Germania, pe perioada pandemiei au fost inchise bazele sportive la fel ca in Romania, nu m-a afectat personal. Eu m-am putut antrena normal la 40 de kilometri de Stuttgart. Iar antrenorul meu si-a transformat magazinul in sala de forta pentru mine", a explicat ea.Pentru ca este una dintre cele mai bune sportive in proba sa, in 2020 atleta a si putut lua startul in concursuri internationale foarte tari. "Ma bucur enorm ca am avut sansa sa particip alaturi de cei mai buni atleti din lume. A fost un sezon scurt, dar intens. Am luat decizia ca in acest sezon sa sar cu un elan mai scurt, de 13 pasi cu premergator", a afirmat Alina Rotaru.Alina nu isi face niciun plan in ceea ce priveste sezonul de sala din acest an, pentru ca din cauza pandemiei, datele concursurilor se pot schimba de la o zi la alta si nu stie unde va putea sa concureze pana la Jocurile Olimpice. In prezent, Germania este in lockdown, iar acolo regulile sunt stricte. Romanca se pregateste intr-o baza unde au acces doar sportivii si antrenorii lor."Bazele sportive sunt deschise si ma pot antrena normal. Avem reguli stricte in complexul sportiv. Intrarea si iesirea se face prin scanarea unui cod QR, antrenorii trebuie sa poarte masca pe tot parcursul antrenamentului si au voie sa se antreneze doar sportivii de mare performanta", a completat romanca.Alina a inceput atletismul la varsta de 8 ani cu gandul de a ajunge la Jocurile Olimpice, iar dupa 20 de ani visul este pe cale sa i se indeplineasca. A participat la numeroase concursuri nationale si internationale unde a realizat foarte multe recorduri personale. De la inceputul acestui an, Alina Rotaru s-a reintors la CSA Steaua Bucuresti, dupa ce in ultimii trei ani a fost legitimata la CSM Bucuresti Citeste si: VIDEO Sexy in desert. Tenismena Eugenie Bouchard a uitat de eliminarea suferita la Australian Open