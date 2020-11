Cel mai valoros inotator roman, Robert Glinta, a stabilit un nou record national la 200 de metri spate

Conform agerpres.ro, Glinta a fost cronometrat cu timpul de 1 min 51 sec 87/100 in bazin scurt (de 25 de metri), imbunatatind vechea performanta, 1 min 51 sec 92/100, care ii apartinea din 2016, de la Campionatele Mondiale desfasurate la Windsor (Canada).Robert Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a stabilit al treilea sau record national la Budapesta in decurs de o saptamana, dupa cele de la 50 m spate si 100 m spate.Glinta s-a clasat pe locul 5 la 200 m spate, primele doua pozitii fiind ocupate de rusii Evgheni Rilov (1:48.62) si Kliment Kolesnikov (1:49.26), in timp ce japonezul, Ryosuke Irie a fost al treilea (1:49.40).Romanul s-a clasat pe 5 si la 50 m spate (23 sec 48/100), castigatori fiind japonezul Takeshi Kawamoto (23 sec 10/100) si americano-irlandezul Shane Ryan (23 sec 10/100), in timp ce Ryosuke Irie s-a clasat pe locul al treilea (23 sec 30/100).Glinta a ocupat locul 6 cu stafeta de 4x100 m mixt a echipei Iron, inotand in primul schimb (50 sec 72/100).