Ce pasiune are Robert Glinta, omul momentului in sportul romanesc

Dincolo de sport, tanarul de 24 de ani, originar din Pitesti, care a studiat la o Universitate in SUA, este pasionat de muzica si e mare fan AC/DC si Red Hot Chili Peppers."Am o varietate destul de mare de muzica pe care o ascult. Depinde foarte mult de starea pe care o am. Am aproape 5.000 de piese in playlist si sunt in crestere. Am si AC/DC, ascult rock clasic, Red Hot Chili Peppers imi place foarte mult, Pink Floyd , apoi ascult indie, muzica retro. Ascult muzica anilor '70-'80, din partea tatalui meu ascult mult Modern Talking sau Toto Cutugno. Adriano Celentano - din muzica italiana, ABBA, Roxette sau Guns N'Roses", a marturisit Robert Glinta la Prosport Live. De asemenea, Robert este fascinat de filmele SF."Imi plac foarte mult. Da, cred in extraterestri, categoric! Si, in ghilimele, ma identific cu unul intr-o societate atat de nebuna. Imi plac toti super-eroii lui Marvel foarte mult. Si cei de la DC Comics (n.r. - Superman, Femeia Fantastica, Batman, Aquaman, Lanterna Verde, Catwoman), dar Marvel e Marvel", a mai punctat campionul.