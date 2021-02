Romania a castigat cu 28-0 "la masa verde" meciul cu Belgia

Clasamentul editiei 2020 a Rugby Europe Championship, va fi definitivat dupa disputarea pe 7 februarie a celor doua meciuri restante, Spania - Portugalia si Georgia - Rusia.Play-off-ul dintre ultima clasata in editia 2020 a Rugby Europe Championship si castigatoarea Trophy, Olanda va trebui sa se dispute pana pe 13 iunie 2021. Castigatoarea va disputa meciurile din editia actuala a REC in lunile iulie si noiembrie.De asemenea, Colegiul Director a decis mentinerea datelor de disputare a editiei 2021, care va debuta in weekendul 6-7 martie, se va desfasura de-a lungul lunii si va continua apoi in iulie, informeaza Federatia Romana de Rugby. CITESTE si