Romania este din nou campioana europeana in tenisul de masa feminin

Echipa nationala feminina a Romaniei a cucerit din nou medalia de aur la Campionatele Europene de tenis de masa, dupa o finala castigata in minimum de seturi, scor 3-0, in fata nationalei din Portugalia, la Nantes, in Franta.

Chiar daca scorul pare unul lejer, Romania a avut ceva emotii in aceasta partida, in care primele doua jocuri s-au terminat in set decisiv, 3-2.

Mai intai Bernie Szocs a trebuit sa dispuna de Jieni Shao, iar scorul a fost unul strans, mai exact, 11-7, 8-11, 6-11, 11-7, 11-6, dupa ce sportiva nascuta la Targu Mures a trebuit sa intoarca de la 1-2 la seturi.

A urmat la masa Dana Dodean, care era cotata clar a doua favorita in partida cu o alta chinezoaica, experimentata Yu Fu, care a castigat in 2019 aurul la Jocurile Europene de la Minsk.

Si aici a fost o partida echilibrata, iar scorul spune multe: 7-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-3, ultimul set fiind o demonstratie stralucita de tactica din partea sportivei noastre nascuta la Arad.

In fine, in ultima partida, experienta imensa a Elizei Samara, fosta campioana europeana si la simplu, s-a dovedit a fi clara in jocul cu Leila Oliveira, ultima racheta a Portugaliei.

Iar scorul a fost unul clar, scor 3-0, pe seturi 11-9, 11-7, 11-6.

Romancele sunt din nou asadar campioane europene, asa cum se intampla si acum 2 ani in Luxemburg, pe atunci insa dupa o finala dramatica in fata Germaniei, scor 3-2.

Finala masculina de la Nantes are loc intre Germania si Polonia.

2 medalii de aur si 4 de argint are Romania in proba pe echipe feminin in istoria Campionatelor Europene.

Desfasurarea intalnirii:

HORA BUCURIEI ROMANE LA NANTES! 3-0 si suntem din nou campioane europene absolute in tenisul de masa feminin!! 11-6 a fost scorul in ultimul set al Samarei.

15.41: 11-7 Samara, 2-0 la seturi si suntem la doar o singura mansa pentru a obtine din nou aurul european!

15.34: Samara incepe cu bine, chiar daca cu ceva emotii, 11-9 in primul set!

Incepe partida!

15.27: A inceput incalzirea pentru partida Eliza Samara - Leila Oliveira.

VICTORIE URIASA PENTRU DANA DODEAN! 2-0 pentru Romania, 11-3 in setul decisiv, am invins ambele fete din China care joaca pentru Portugalia. Eliza Samara va intra in meciul 3 pentru a parafa o noua medalie de aur!!

15.17: 2-2 la seturi, 11-6 pentru Fu, care pare ca si-a revenit in controlul din debutul jocului. Vom avea si la aceasta partida set decisiv!

15.09: 2-1 pentru Dodean!! 11-9 si suntem la un singur set sa conducem pe tabela cu 2-0.

14.59: Egaleaza Dana, care si-a ridicat rapid nivelul in aceasta partida, 11-8!

14.51: Inceput de meci dominat clar de Fu, 11-7 in acest prim set.

Incepe partida!

14.46: Au inceput incalzirea fetele care vor evolua in jocul 2, Daniela Dodean versus Yu Fu.

VICTORIE ROMANIA! 1-0 pentru fetele noastre, 11-6 in setul decisiv pentru Bernie, care face Romania sa puncteze pe tabela in premiera.

14.34: Isi revine Bernie! 2-2, egaleaza in acest prim meci al finalei noastre, dupa 11-7. Vom avea un decisiv pentru a se stabili care echipa puncteaza prima pe tabela.

14.26: 2-1 pentru portugheza, 11-6 a fost acum pentru Shao, extrem de categorica in acest set "lusitana".

14.19: Veste proasta la Nantes. Shao egaleaza, 11-8 in acest set secund.

14.10: Deschidem finala cum trebuie! 11-7 in primul set pentru Szocs.

INFO: Romania se afla pe locul 7 in lume in clasamentul echipelor nationale feminine la tenis de masa.

Incepe partida!

14.04: Cele doua jucatoare se incalzesc acum. Szocs are 25 de ani si este clasata pe 17 mondial.

14.00: Avem primele imagini de la Nantes, Bernie Szocs va evolua in prima partida a zilei, impotriva unei jucatoare care doar reprezinta Portugalia, caci are origini asiatice, Jieni Shao.

Echipa Romaniei e campioana en-titre, cea de la editia din 2017, urmand sa joace duminica in fata Portugaliei, dupa ce sambata am trecut de Polonia cu 3-1.

Elizabeta Samara, Daniela Dodean-Monteiro si Bernadette Szocs sunt cele 3 componente ale echipei nationale. Cele trei au trecut in finala trecuta de Germania dupa o partida dramatica, terminata in meci decisiv, 3-2.

Portugalia a facut doua mari surprize la Nantes, trecand de Germania in sferturi si de Ungaria in semifinale, ambele echipe fiind mult mai bine cotate pe hartie.

Pana in finala, Romania a trecut in grupe de Slovacia cu 3-0, de Spania cu 3-0, apoi in sferturi de Franta tot cu 3-0.

Partida va fi televizata pe LookSport TV.

