Avem junioare de aur la gimnastica. Romania, pe primul loc la echipe si la individual compus, la Europeanul din Turcia

La individual-compus junioare, medalia de aur a revenit Anei Barbosu (54.599 puncte), iar cea de argint Mariei Ceplinschi (50.499). De asemenea, in concursul pe echipe, tot la junioare, Romania s-a clasat pe primul loc, cu un total de 156.463 puncte, urmata de Ucraina si Ungaria.Senioarele intra in competitia pe echipe sambata, de pe primul loc al calificarilor, in timp ce duminica au loc finalele pe aparate, cu Larisa Iordache la start in toate cele patru, plus Ioana Stanciulescu (la sarituri ), Silviana Sfiringu (barna) si Antonia Duta (sol). Si junioarele vor concura duminica in finalele pe aparate.La cea de-a 33-a editie a CE, de la Mersin, care se incheie duminica, si la care au luat startul gimnaste din doar 14 natiuni, echipa de senioare a Romaniei este formata din gimnastele Larisa Iordache, Daniela Trica, Antonia Duta, toate de la Dinamo Bucuresti, Silviana Sfiringu si Ioana Stanciulescu (Farul Constanta). Colectivul tehnic este format din Lacramioara si Cristian Moldovan, Liliana Cosma, Nicolae Forminte, Florin Cotutiu.