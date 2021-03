LIVE, de la 14.00. Mai avem "colosi" de Mondiale? Meciul Rusia - Romania se poate vedea AICI

Romania a ratat din motive birocratice prezenta la Mondialul din 2019 (desi pe teren si-a castigat biletele pentru Japonia), iar rugbystii nu mai concep sa vada si turneul din Franta din fata televizorului.Meciul Rusia - Romania va fi transmis in direct de TVR 1, dar poate fi vizionat si online, AICI. Capitanul "stejarilor, Mihai Macovei, a sunat adunarea si a transmis mesajul razboinic inainte de startul preliminariilor. Duelul cu Rusia este primul meci oficial pentru nationala noastra dupa un an."Miza este foarte mare. Ne dorim sa castigam indiferent de situatie. Suntem pregatiti sa facem un rezultat pozitiv in Rusia. I-am analizat bine pe rusi, important este sa ne iasa noua sistemul de joc aparare-atac", a spus Mihai Macovei, capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, jucator in campionatul Frantei, la Colomiers.Dupa meciul cu Rusia, "stejarii" merg weekend-ul viitor in Portugalia, la 20 martie joaca acasa cu Spania, si in ultima saptamana a lunii se deplaseaza in Georgia. La inceputul lui iulie primesc vizita Olandei sau Belgiei, care au de disputat un baraj. In 2022 se disputa meciurile retur. Primele doua echipe din Rugby Europe Championships merg la Cupa Mondiala, iar locul trei se duce la baraj.Citeste si: