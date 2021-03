Inca un pas spre Mondiale. Nationala de rugby a invins Spania si se pregateste de duelul soc cu Georgia

Partida a fost una extrem de disputata, in special in partea a doua, cand tricolorii s-au desprins pe tabela de marcaj dar au fost supusi unei presiuni puternice pe final de partida din partea oaspetilor.Spaniolii au inceput mai bine partida si dupa ce au ratat o lovitura de pedeapsa chiar in primul minut, au reusit sa deschida scorul in minutul 8, prin Manuel Ordas, care a transformat o lovitura de pedeapsa.Romanii au ratat, la randul lor, prin Florin Vlaicu, o lovitura de pedeapsa in minutul 16, pentru ca tot el sa transforme din acelasi procedeu in minutul 23, aducand egalarea.Ordas i-a readus pe spanioli in avantaj in minutul 32, de asemenea prin transformarea unei lovituri de penalitate, iar Vlaicu a stabilit scorul pauzei, 6-6, prin reusita din minutul 40.Mitanul secund a dus la rasturnari spectaculoase de scor. In minutul 41, Guillaume Rouet a izbutit primul eseu al meciului, pentru iberici, transformat de Ordas, Florin Vlaicu a redus din diferenta in minutul 44 printr-o lovitura de pedeapsa, si tot el a adus alte 3 puncte ''stejarilor'' in minutul 53, scorul devenind 12-13 pentru Spania.Tricolorii au preluat insa initiativa pe fondul eliminarii unor jucatori ai oaspetilor, Manu Mora vazand ''galben'' in minutul 50, Fred Query luand apoi ''rosu'' in minutul 55.Astfel, in minutul 59, Eugen Capatana a marcat primul eseu al romanilor, netransformat, aducand pentru prima oara echipa in avantaj pe tabela de marcaj.In minutul 62, Charlie Malie a vazut si el un ''galben'' dupa o infractiune in joc, insa Los Leones au fost cei care au pus puncte pe tabela prin acelasi Manuel Ordas care a fructificat o alta lovitura de pedeapsa in minutul 67.La scorul de 17-16, meciul s-a transformat intr-o adevarata inclestare, dar eseul lui Ionel Melinte din minutul 70, netransformat, a adus mai multa siguranta in randurile tricolorilor.Ultimele zece minute au apartinut oaspetilor care au pus o presiune constanta pe defensiva ''stejarilor'' in incercarea de a marca un eseu, insa greselile comise si apararea romanilor le-au spulberat sperantele, partida terminandu-se 22-16 pentru tricolori.Aceasta a fost cea de-a 39-a confruntare directa dintre cele doua natiuni, palmaresul general consemnand 34 (acum 35) de victorii ale ''stejarilor'' si patru ale spaniolilor, in 1992, 2012, 2018 si 2019. In ceea ce priveste partidele din Cupa Europeana a Natiunilor, din 20 partide ne-am impus de 17 ori, ultima intalnire fiind anul trecut la Botosani, cand ''stejarii'' au castigat cu 24-7. Rugby Europe Championship 2021 conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul final, iar ocupanta locului trei va disputa un baraj.Romania a pierdut pe 6 martie, in deplasare, prima sa partida in cadrul noii editii a REC in fata Rusiei, scor 13-18. In etapa a doua, pe 13 martie, Romania s-a impus in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27, la Lisabona.Saptamana viitoare, Romania va intalni in deplasare Georgia, marea rivala, la Tbilisi, georgienii invingand tot sambata, in deplasare, Rusia cu 23-6.Citeste si: