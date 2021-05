Cu cine va juca Romania la Europeanul de volei din luna august. Meciurile au loc la Cluj-Napoca

Componenta celorlalte trei grupe este:Grupa A: Serbia, Azerbaidjan, Rusia, Belgia, Franta, Bosnia;B: Bulgaria, Polonia, Germania, Spania, Cehia, Grecia;C: Croatia, Italia, Belarus, Slovacia, Ungaria, Elvetia.Gazduit de patru natiuni, turneul final al CE2021 programeaza grupele la Belgrad (grupa A), Plovdiv (B), Zadar (C) si Cluj-Napoca (D).Cu 24 de echipe nationale la start, CE2021 va avea cate sase formatii intr-o grupa, iar primele patru clasate vor avansa in optimile de finala, din care incepe faza eliminatorie.Meciurile din sferturile de finala vor avea loc la Belgrad si Plovdiv, iar Belgrad va gazdui apoi semifinalele si finala Campionatului European.Serbia, Bulgaria, Croatia si Romania au fost calificate direct la turneul final in calitate de natiuni gazda.