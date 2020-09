Romanii alearga impotriva cancerului de san. Cum se desfasoara cursa virtuala in scop caritabil

In Romania, Pandemia COVID a condus la intarzieri in diagnosticarea si tratamentul pacientilor oncologici, inclusiv a victimelor cancerului de col uterin si de san printre femei. Este una din concluziile conferintei de presa prilejuita de evenimentul Digital Race for Cure 2020 care are loc intre 25 si 27 septembrie. Evenimentul este cea mai renumita cursa de informare si de strangere de fonduri pentru cancerul de san. Fiecare inscriere (pe raceforthecure.eu) in cursa digitala este transformata in analize medicale pentru femeile defavorizate, care poate nu au facut niciodata o mamografie sau un test Papanicolau."Avem onoarea de a fi partenerii acestui eveniment care promoveaza preventia si ii felicit pe toti cei implicati. Suntem si ramanem alaturi de cei care lupta impotriva cancerului si speram sa facem cat mai mult bine in jur", a declarat, in cadrul conferintei de presa, Augusta Dragic, presedintele Consiliului Director al Fundatiei Superbet, unul din principalii sponsori ai actiunii.Cancerul de san este principala cauza de mortalitate pentru femeile din Romania pentru categoria de varsta 15 - 49 de ani. Anual, inregistram un numar suplimentar de 800 de decese, comparativ cu statele europene.Odata cu trecerea primului val aL pandemiei, a venit momentul "sa prioritizam crearea de circuite adaptate in spitale si dezvoltarea de sisteme de prioritizare a accesului la investigatii medicale. Diagnosticarea rapida si includerea in tratament sunt prioritare, pentru ca intarzieri de ordinul lunilor, pentru pacientii oncologici, pot reprezenta diferenta intre viata si moarte", a spus Mihaela Geoana, presedinte si co-fondator al Fundatiei Renasterea.La conferinta de presa din 23 septembrie au mai participat Andreea Esca , Dr.Diana Loreta Paun, consilier prezidential, Dr.Turkes Ablachim, director medical ASSMB si Dr.Marius Geanta, presedinte INO-MED.Pe 26 septembrie, intre orele 11.30 si 13.30, Andreea Esca si Amalia Nastase vor fi gazdele unui maraton live pe pagina Facebook a Fundatiei Renasterea, la care vor participa in calitate de capitani de echipa vedete precum Andreea Esca, Inna , Alice Peneaca, Alexandra Dinu, Iuliana Tudor, Dana Rogoz, Catalina Ponor, inclusiv echipele de fotbal Dinamo si Rapid . Inscrierea fiecarui particinat consta intr-o donatie de 50 lei."Anul acesta, linia de start a evenimentului Race for the Cure nu va fi una fizica, iar locul de alergare poate fi oriunde: pe banda de alergat de acasa, pe aleile din jurul blocului sau oriunde in lume. Important este sa ne inscriem pe platforma raceforthecure.eu si apoi sa postam, folosind #RFTC2020 si #Renasterea2020, aratand ca suntem alaturi de femeile din Romania", a mai spus Mihaela Geoana.Prin Fundatia Superbet, grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, deruleaza cu regularitate programe CSR prin care se implica in viata comunitatii.Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala care din 2007 are statut de Organizatie de Utilitate Publica. Fundatia promoveaza importanta depistarii precoce a cancerului si totodata ofera sprijin pentru investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.