Ce raspuns a dat Ministrul Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, dupa ce fost numita "calamitate" de o jucatoare de tenis

"Amanarea ne-a fost propusa de FFT, astfel incat sa putem maximiza sansele de a avea public. Nimic nu este garantat, deoarece primirea publicului va depinde in mod evident de evolutia sanitara. Trebuie sa vedem cum va evolua panta contaminarilor. Asculam, evident, parerea organizatorilor de evenimente, cluburilor, federatiilor si nevoia economica de a relua cu public", a declarat Maracineanu, pentru Canal+ Sport. Maracineanu a facut aceasta afirmatie dupa ce jucatoarea de tenis Alize Cornet, locul 59 WTA, a criticat-o pentru decizia de amanare cu o saptamana a turneului de la Roland Garros.Miercuri, dupa victoria obtinuta impotriva belgiencei Elisei Mertens, locul 17 WTA, in turul al doilea al turneului WTA 500 de la Charleston, Alize Cornet a fost intrebata, la Tennis Channel, despre amanarea cu o saptamana a French Open. Jucatoarea a aflat in studio despre aceasta schimbare de date: "Oh, nu, nu stiam ..."Apoi s-a luat de ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu."Ramane intre noi, dar ministrul nostru al Sporturilor este o calamitate. Nu am nimic impotriva ei, dar ia doar decizii proaste. Parca nu i-ar pasa ..."Cornet considera ca amanarea turneului parizian va afecta calendarul competitional."Este o decizie destul de egoista. Calendarul va avea de suferit. Inteleg ca nu sunt vremuri usoare pentru turneu, dar trebuie sa te gandesti la jucatori si la calendar, in special la toate turneele", a precizat sportiva.Meciurile de pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros se vor desfasura intre 30 mai si 13 iunie, o saptamana mai tarziu decat era prevazut, au anuntat organizatorii, joi. Calificarile vor avea loc intre 24 si 28 mai.Obiectivul, "pentru aceasta editie 2021 a Roland-Garros, este de a maximiza sansele ca turneul sa se poata desfasura in fata celui mai mare numar posibil de spectatori, atat pentru jucatori, cat si pentru intreaga comunitate de pasionati de tenis, garantand in acelasi timp securitatea sanitara a tuturor", a explicat Federatia Franceza de Tenis (FFT), organizatoarea evenimentului."Avand in vedere acest dublu obiectiv, fiecare saptamana se poate dovedi a fi de nepretuit", a precizat FFT.Editia din 2020 a Roland Garros a fost amanata din mai pana in septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus, o decizie a FFT din martie 2020 care a surprins pe toata lumea.