Roxana Maracineanu ramane si in noul Guvern francez. Va fi ministru delegat al Sporturilor

Jean-Michel Blanquer a fost numit ministru al Educatiei Nationale, Tineretului si Sporturilor in noul Guvern francez, iar fosta inotatoare va avea rolul de ministrul delegat al Sporturilor.Campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, reprezantand Franta, Roxana Maracineanu a fost numita, la 4 septembrie 2019, ministru al Sporturilor in locul Laurei Flessel, fosta campioana olimpica la scrima , care a demisionat din motive personale. Ea era ministru in guvernul lui Edouard Philippe din 17 mai 2017.