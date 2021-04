In ultimele doua meciuri dintre Scotia si Romania, "Cimpoaiele" s-au impus pe Murrayfield cu 42-0 in 2007 si cu 34-24 in 2011.Bilantul intalnirilor directe este 11-2 pentru Scotia.Svotia se afla in clasamentul mondial pe locul 8, in vreme ce Romania este pe pozitia 18.