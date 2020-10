Starul Russell Westbrook din NBA, bacsis de 8.000 de dolari pentru angajatii unui hotel de la Disney World

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Ne-au tratat foarte bine", a declarat Westbrook pentru Bleacher Report, adaugand: "A fost nevoie de timp si energie pentru ca ei sa-si faca treaba la un standard ridicat. Asa a fost corect. Imi place sa fac ceea ce trebuie".Westbrook nu a fost dispus sa confirme suma exacta insa, potrivit ziarului texan, el a lasat camera de hotel "practic impecabila", asa cum obisnuieste starul NBA , cunoscut drept un fenomen al ordinii.In varsta de 31 ani, Russell Westbrook a fost recompensat in sezonul 2014-2015 cu premiul NBA Cares Community Assist Award pentru munca sa in comunitate.Jucatorii lui Houston Rockets au petrecut aproape doua luni la hotelul Grand Floridian de la Disney World, fiind ultima echipa care a ramas acolo dupa ce a eliminat-o pe Oklahoma City Thunder in prima runda a play-off-ului.Cele 22 de echipe care au participat la faza finala a NBA au fost cazate in cinci hoteluri din cadrul celebrului parc de distractii din Statele Unite. In prezent, in "bula" de la Disney World se mai afla doar doua formatii, Los Angeles Lakers si Miami Heat, care se infrunta pentru titlul de campioana a NBA.