S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei e favorita la aur

Competitia e una care se desfasoara in conditii speciale, mai multe natiuni puternice, precum Franta, Rusia, Marea Britanie, Italia si Olanda alegand sa nu participe, din cauza pandemiei.In urma calificarilor de joi, echipa Romaniei s-a calificat in finala de sambata, clasandu-se pe primul loc in subdiviziunea ei (total 159.496 puncte), acolo unde s-au aflat principalele contracandidate, Ucraina si Ungaria.De asemenea, din echipa Romaniei s-au calificat in finalele pe aparate Larisa Iordache ( sarituri , paralele, barna, sol), Silviana Sfiringu (barna) si Antonia Duta (sol), sanse mari avand si Ioana Stanciulescu (sarituri si paralele).Ultima competitie la care participase Larisa Iordache (24 de ani) a fost in 2017, de-atunci confruntandu-se cu mai multe probleme medicale.In competitia de la Mersin, care se incheie duminica, echipa de senioare a Romaniei este formata din gimnastele Larisa Iordache, Daniela Trica, Antonia Duta, toate de la Dinamo Bucuresti, Silviana Sfiringu si Ioana Stanciulescu (Farul Constanta). Colectivul tehnic este format din Lacramioara si Cristian Moldovan, Liliana Cosma, Nicolae Forminte, Florin Cotutiu.Revenirea Larisei Iordache intr-o competitie continentala dupa o pauza indelungata a fost salutata, joi, si de forul european de profil printr-un videoclip pe retelele de socializare.La Mersin a avut loc si Campionatul European masculin, incheiat in 13 decembrie, si la care Romania a bifat o singura medalie - aur la juniori (sarituri).In concursul pe echipe, Romania nu a mai luat medalii din 2012, la masculin, respectiv din 2014, la feminin.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi