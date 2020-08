Sala Polivalenta din Bucuresti, nominalizata intr-un sondaj EHF pentru stabilirea "Templului handbalului"

Un numar de 11 arene sunt nominalizate de EHF, iar forul continental le ofera fanilor cateva indicii privind alegerea salii favorite, intre care capacitatea, audienta, atmosfera creata de fani.Cele 11 arene nominalizate sunt: Sala Ioan Kunst Ghermanescu, Zlatorog Arena (Slovenia), Arena Legionow (Polonia), Les Arenes des Metz (Franta), Sportski Centar Moraca (Muntenegru), Jane Sandanski Arena (Macedonia), Audi Arena, Veszprem Arena, Papp Laszlo Arena (Ungaria), Wunderino Arena si Lanxess Arena (Germania).Despre arena din Bucuresti, EHF noteaza: "Un meci in deplasare nu este incantator in Liga Campionilor pentru nicio echipa in aceasta sala, mai ales de cand eroina nationala Cristina Neagu s-a intors in Bucuresti".Procesul d evotare au fost deschis marti, pe site-ul forului european de handbal.Sala Ioan Kunst Ghermanescu, Sala Polivalenta, are o capacitate de 5.300 de locuri si a fost data in folosinta in 1974. Gazduieste diferite evenimente, iar intre cele sportive se numara partide ale echipelor nationale in sporturile de sala, precum si meciuri de cupe europene. In prezent, echipa de handbal feminin CSM Bucuresti isi joaca partidele de pe teren propriu in aceasta sala, care a ajuns renumita pentru atmosfera creata de fani la confruntarile din Liga Campionilor.Nu este cea mai mare arena din Romania, fiind depasita de BT Arena din Cluj-Napoca, a carei capacitate este cuprinsa intre 7.000 - 10.000 de locuri, in functie de evenimentul gazduit.