Scandal de hartuire la lotul national de bob. O sportiva, agresata de antrenor: "Eram in lenjerie intima". Reactia COSR

"Comitetul Olimpic si Sportiv Roman ( COSR ) cere Federatiei Romane de Bob si Sanie (FRBS) ca pana la definitivarea cercetarii sa numeasca un nou antrenor care sa asigure continuitatea pregatirii pentru componentele lotului olimpic de bob si participarea la competitiile internationale din calendarul Federatiei Internationale de Bob si Skeleton. Totodata, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a solicitat in regim de urgenta Federatiei Romane de Bob si Sanie sa analizeze situatia si sa actioneze rapid pentru clarificare si solutionare. COSR isi exprima totalul dezacord fata de astfel de situatii si ofera sprijin total pentru ca sportiva Ioana Teodora Gheorghe sa isi poata continua pregatirea in conditii de siguranta pana la solutionarea si clarificarea situatiei", anunta Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, conform news.ro.Intr-un material pentru ziuadevest.ro, Ioana Gheorghe povesteste cum antrenorul a intrat peste ea, in timpul cantonamentului echipei de bob din Letonia."Am avut niste altercatii cu aceasta fata, colega mea (colega 1). Fiind rivale, ne urmarim fiecare interesul. De anul trecut si pana acum, eu sunt titulara, sunt impingatoarea numarul 1. Ea a facut tot posibilul sa incerce sa ma saboteze. (...) Eram cazate toate intr-un apartament: un living si un dormitor. Eu si cu (colega 2) am stat in living si ele au stat in dormitor. Patul meu era aproape de iesire. Ea (colega 1 - n.r.) trantea usile intentionat si tipa intentionat. Am rugat-o frumos sa nu mai tranteasca usile, a inceput din nou cu mistouri, sa zic asa. M-am dus la antrenor si i-am explicat situatia. L-am rugat sa ma lase sa ma odihnesc. El a inceput de atunci: "Unde vrei sa te muti, bai fato? Fa-ti bagajele si du-te acasa!". I-am spus logodnicului meu despre treaba asta si au vorbit la telefon. Antrenorul i-a spus lui la telefon ca eu deja am inceput sa nu mai progresez, ca are deja doua mediocre, pe (colegele 1 si 3) si ca eu devin a treia, ca am inceput sa dau starturi foarte proaste, ca pot sa plec acasa.In ziua respectiva, isi tinea ziua de nastere una dintre colege. Paul Neagu, antrenorul, stia ca am ramas singura in camera, ca fetele au mers la baieti, in cladirea de langa, si ca eu niciodata nu merg in camera la ei. Atunci, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, in care mi-a spus ca fetele au plecat la baieti si m-a intrebat daca putem sa discutam putin. I-am raspuns, intre ghilimele, cu ceea ce mi-a spus logodnicul meu ca a vorbit cu el, "ca sunt mediocra, ca nu mai progresez, ca imi fac bagajele sa plec acasa". A vazut mesajul dupa 10 minute si in nici 12, in total, a fost la mine in camera.Eram in lenjerie intima, numai ce iesisem de la dus. A intrat peste mine in camera, nici nu l-am vazut la inceput, pentru ca ascultam muzica in casti. Cand l-am vazut, eram la mine la pat. Mi-a smuls telefonul din mana. In momentul in care i-am spus sa imi dea telefonul inapoi, ca nu are niciun drept sa il ia, s-a repezit. Eu eram in pat si el statea in picioare si se uita de deasupra mea. Avea telefonul in mana si a incercat sa dea cu el in mine. Atunci, l-am prins de mana, l-am intrebat "Ce faceti?". A incercat sa ma jigneasca si sa ma injure. Eu am strigat-o pe colega mea care era in dormitor. El a inceput sa imi rada in fata "Nu ai martori, nu stie nimeni". Pana la urma, a vazut ca era in camera. A inceput sa spuna "Nu ti-am facut nimic, nici nu te-am atins. Niciun fel de problema, acum ies din camera". Ii zicea colegei "Fata asta are halucinatii, nu stie ce vorbeste. A luat-o razna, a innebunit. Ii trebuie psihiatru". Dupa ce a plecat, am intrebat-o pe colega mea daca a auzit ce s-a intamplat, a spus ca nu...". La fel, cand a venit si politia, la apelul logodnicului, colega nu a recunoscut nimic. "Mi-au ras in nas", a mai spus Ioana Gheorghe pentru ziuadevest.ro.