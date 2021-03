Un nou scandal sexist la JO 2020. Directorul artistic al Olimpiadei a insultat o femeie. Cine e vedeta asemanata cu un "porc"

Un tabloid nipon a dezvaluit miercuri ca Sasaki i-ar fi sugerat sa se deghizeze in porc actritei de comedie Naomi Watanabe, o vedeta a retelelor de socializare in Japonia.Intr-o declaratie pe care a dat-o publicitatii joi, Sasaki s-a declarat "profund dezamagit" pentru aceasta "insulta grava" pe care i-a adresat-o tinerei cu forme generoase.In martie 2020, inainte de amanarea Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, Hiroshi Sasaki le-a sugerat colegilor sai ideea ca Naomi Watanabe sa isi faca aparitia intr-un costum roz, cu urechi de porc, la ceremonia de deschidere. Ideea sa, care a fost respinsa imediat, era aceea de a face un joc de cuvinte in limba engleza, intre "Olympics" si "Olympig". Acest scandal are loc la mai putin de o luna dupa demisia lui Yoshiro Mori, presedintele comitetului de organizare Tokyo-2020 , fortat sa renunte la functie dupa ce a afirmat ca femeile vorbesc prea mult in timpul reuniunilor.Noua presedinta a comitetului nipon de organizare, Seiko Hashimoto, s-a declarat "socata" de afacerea Sasaki. "Sa glumesti in legatura cu fizicul cuiva este foarte nepotrivit", a declarat Hashimoto in timpul unei conferinte de urgenta pe care a convocat-o joi, adaugand ca intentioneaza sa-l inlocuiasca foarte rapid pe directorul artistic, insarcinat cu realizarea ceremoniilor de deschidere si de inchidere ale JO 2020 (28 iulie - 8 august).Actrita Naomi Watanabe s-a declarat "cu adevarat surprinsa" dupa dezvaluirile din presa japoneza, asigurand ca este "fericita cu forma corpului" sau. Ea si-a exprimat totodata speranta ca "fiecare persoana va putea respecta si accepta gandurile si caracteristicile altora", conform unui comunicat pe care l-a dat publicitatii joi.Aceasta femeie, in varsta de 33 ani, cu origini taiwaneze, este o personalitate mediatica ultracunoscuta in Japonia si foarte influenta pe retelele de socializare, contul sau de Instagram fiind urmarit de 9,3 milioane de persoane.Citeste si: