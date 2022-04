Scandal urias in Armata: Un ofiter ii pune la zid pe generalii din sport

Armata ar putea fi lovita de un scandal urias dupa ce un ofiter in rezerva le-a declarat razboi fostilor sportivi care au ajuns generali cu una, doua sau chiar trei stele, cum este cazul selectionerului Iordanescu.

Colonelul Remus Macovei ii pune la zid pe Anghel Iordanescu si pe Ilie Nastase, insinuand chiar ca antrenorul echipei nationale si-ar fi primit ilegal cele trei stele de general-locotenent.

"Avansarea lui Iordanescu a inceput de la generalul Mihai Iliescu, presedintele Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere. Iliescu este general cu patru stele. Asociatia lui este o 'fabrica de generali'. Fara propunerea din partea acestei asociatii, avansarea nu era posibila. Pregatesc un documentar despre cum se fac generalii in Romania! Domnule, stiu ce spun, caci daca nu as fi fost bine documentat, mi-ar fi luat astia gatul! Nu e toata Armata corupta, doar unii generali! Unii!", a acuzat colonelul Macovei, conform Sport News.

Nici Ilie Nastase nu a scapat de "tirul" ofiterului in rezerva, care spune ca fostul mare jucator de tenis este "o rusine pentru Armata".

"Ca militar de cariera, nu pot accepta batjocorirea gradului de general. Aceste randuri se vor un semnal de alarma pentru incetarea acordarii de grade militare unor spotivi. Fie si numai pentru faptul ca un alt mare sportiv, Ilie Nastase, care nu scapa niciun prilej pentru a face de ras, in tara si strainatate, uniforma militara, este nemultumit ca nu a fost si el avansat general locotenent!

L-ati vazut la manifestarile de 1 decembrie, de Ziua Nationala? Era imbracat cu veston si cu un fular 'civil', gri, probabil ca sa asorteze cu frizura! Domnule, avea manta militara si fular gri... Iar langa el statea seful Marelui Stat Major al Armatei, care nu-i zicea nimic. E o rusine pentru Armata! Exista prevedere legala care spune ca haina militara pentru cadrele in retragere se poarta doar la ocazii festive, la ceremonii. Ce a facut Ilie Nastase? A umblat cu haina militara pe la Roland Garros sau pe la Wimbledon, pe unde se duce el, de ne-a facut de ras!"

Un general raspunde

Desi nu a fost direct vizat de atacurile colonelului Macovei, un alt fost sportiv, detinator al gradului de general, i-a raspuns acestuia.

"Noi, fostii sportivi care avem grade in armata, am adus servicii acestei tari! Sunt oameni din sport, cu grade militare, care au facut numele Romaniei cunoscut, care au adus glorie tarii, poate mai mult decat cei care au stat in transee. Parerea mea e ca, in majoritatea cazurilor, gradele acordate oamenilor din sport sunt justificate. Sunt foarte multi militari care nu au tras niciun cartus in viata lor, chiar si in lupte internationale, dar au adus glorie si onoare tarii. Nu e cazul ca domnul Macovei sa aprecieze ce au facut ceilalti", a declarat Otelea, potrivit sursei citata.

Replica nu a intarziat nici de aceasta data.

"Dumneavoastra ati cunoscut gloria sportiva, fiind rasplatiti cu titluri, ordine si medalii importante ale statului roman. Dupa terminarea carierei sportive v-ati implicat in alte activitati in domeniul sportiv, in mediul de afaceri sau in politica. Unii dintre dumneavoastra, fara simtul masuri, ati simtit nevoia sa deveniti generali, cu toate ca nu indeplineati niciunul din criteriile care permiteau o avansare normala pentru militarii de cariera. Din pacate, dupa 1989, conducatorii militari fara demnitate, incalcand toata legislatia specifica, v-au satisfacut acest moft", a spus colonelul Macovei ca reactie la declaratia lui Otelea.

Cei mai cunoscuti sportivi ajunsi generali sunt Anghel Iordanescu (3 stele), Ilie Nastase (2 stele), Elisabeta Lipa (o stea) sau Cornel Otelea (o stea).