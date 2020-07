Scott Dixon a castigat pentru a doua oara cursa de la Indianapolis, in IndyCar, dupa o pauza de 12 ani

Dixon a obtinut a doua sa victorie consecutiva de la reluarea sezonului in campionatul IndyCar, dupa cea de la Forth Worth din data de 7 iunie. El a ajuns la 48 victorii in IndyCar.Neozeelandezul, care s-a mai impus in cursa de la Indianapolis in 2008, a fost urmat in clasament de Graham Rahal la 19sec94/100 si de francezul Simon Pagenaud, care a luat startul de pe pozitia a 20-a.Campionul en titre al IndyCar, Josef Newgarden, s-a clasat al saptelea.