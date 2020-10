El e presedintele "model". Seful automobilismului romanesc face furori la shopping. Care e tinuta sa ideala

Automobilismul nu este deloc un sport ieftin, iar pilotii au, in general, gusturi exclusiviste. Cum luxul si bolizii merg mana-n mana, seful FRAS o demonstreaza zilnic.Satul de combinezoane, Norris Mageanu are un stil casual-elegant atunci cand este in biroul Federatiei sau in timpul liber."In general prefer lucruri mai relaxate, eu fac mult sport, nu doar in masina de concurs, si imi place sa port haine care imi permit miscarea.", recunoaste Norris Mageanu.Sportivul nu refuza niciodata hainele super-elegante, iar pentru sfaturi in materie de moda apeleaza mereu la buna lui prietena Adina Buzatu, stilistul roman care da ora exacta in vestimentatia masculina."L-am vazut pe Norris de multe ori imbracat elegant. Este o persoana versatila, trece foarte usor de la o tinuta sport la una casual, apoi la alta eleganta si orice pune pe el poarta cu naturalete", a precizat Adina Buzatu.Intr-o scurta pauza de munca, Norris a vizitat magazinul Adinei pentru a proba o tinuta eleganta."Port astfel de tinute atunci cand ocazia o cere. In special la Gala Campionilor FRAS, atunci cand toti colegii mei si cu mine venim imbracati in tinute elegante. Dupa un an de asudat in masinile de concurs aratam si alta ipostaza a noastra", a subliniat presedintele FRAS.Norris Mageanu nu face deloc economie atunci cand vine vorba de noi achizitii vestimentare."Imi vin cam toate tipurile de haine, fizicul meu se preteaza, cele casual si elegante imi vin fara modificari. Este bine, pe de-o parte, dar pe alta nu, pentru ca este costisitor. Am senzatia ca totul imi vine bine si cumpar cam tot ce probez", a marturisit Norris.