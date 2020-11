Selectionerul nationalei feminine de handbal, promisiune inedita. Ce va face daca Romania ia aurul la Europene

Nationala feminina de handbal tureaza motoarele la maximum pentru turneul continental din Danemarca. "Tricolorele" se vor duela in faza grupelor cu Germania, Polonia si Norvegia, si nu uita ca in urma cu 10 ani, atunci cand competitia s-a disputat in Danemarca si Norvegia, au venit acasa cu medalie.Lucrurile sunt acum date peste cap de pandemia de coronavirus, dar selectionerul Burcea, capitanul Cristina Neagu si celelalte fete cred cu tarie in fortele lor.Ca si cum miza nu ar fi suficienta, antrenorul a facut o promisiune inedita, legata de cea de-a doua lui dragoste in materie de sport: motoarele. "In conditiile date, daca luam medalia de aur, fac turul Europei pe o roata. Noi suntem cel mai important adversar al nostru. Daca suntem calmi si ne facem jocul, atat cel ofensiv, cat si defensiv, avem sanse impotriva oricarei echipe. Daca iesim bine din grupa, orice se poate cand vine vorba de medalii. Cel mai important este primul meci, cel cu Germania", a spus Burcea.Citeste si: Scandal de hartuire la lotul national de bob. O sportiva, agresata de antrenor: "Eram in lenjerie intima". Reactia COSR