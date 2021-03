Un fost jucator din NBA a ramas paralizat. A fost lovit de o masina in timp ce mergea cu bicicleta

Fostul sportiv de 2,29 metri inaltime a fost lovit din spate de un automobil, in timp ce mergea cu bicicleta, pe o strada de langa casa sa din St. George, Utah. Accidentul a provocat o leziune traumatica a maduvei spinarii , care l-a lasat paralizat, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul echipei Dallas Mavericks, o franciza pentru care a jucat noua sezoane.Dupa o interventie chirurgicala la gat, Bradley, in varsta de 48 de ani, a petrecut ultimele opt saptamani la recuperare. Acum este supus unei terapii fizice epuizante, in timpul careia invata sa faca fata provocarilor paraplegiei.Bradley, care este de nationalitate americana si germana, a urmat un an Universitatea Brigham Young din Utah, inainte de a petrece doi ani in Australia, ca misionar mormon si apoi a debutat in NBA.In 12 sezoane NBA, fostul pivot a disputat 832 de jocuri in anii 1990 si 2000 pentru Philadelphia 76ers, New Jersey Nets si in special Dallas Mavericks.Citeste si: