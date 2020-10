Simona Halep, pe lista marilor sportivi infectati cu coronavirus. Companie de lux pentru tenismena noastra

Din postura de dubla castigatoare in turneele de Mare Slem, Simona Halep poate fi pusa pe acelasi palier cu Novak Djokovic, liderul mondial in circuitul masculin, sarbul fiind si el infectat cu Covid-19 in urma unui turneu demonstrativ pe care l-a organizat. Tot la baieti, Kei Nishikori, Grigor Dimitrov si Fabio Fognini sunt alti trei jucatori de top care au avut aceeasi soarta.In afara tenisului, fotbalistul Cristiano Ronaldo e cel mai cunoscut nume din lumea sportului care a fost testat pozitiv, portughezul anuntand zilele trecute ca a scapat de coronavirus. Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic poate fi inclus si el pe aceasta lista, la fel ca si Kevin Durant, unul dintre cei mai valorosi baschetbalisti din NBA