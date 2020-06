Simone Tempestini a castigat Raliul Argesului

Ziare.

Echipajul alcatuit din Simone Tempestini si Sergiu Itu ( Skoda Fabia R5) a fost cronometrat cu timpul de 55 min 34 sec, fiind urmati de Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda Fabia R5), la 01 min 13 sec 8/10, si de Valentin Porcisteanu/Dan Dobre (Mitsubishi Lancer Evo 9), la 03 min 31 sec 9/10, etc.Tempestini si Itu au castigat pentru al doilea an consecutiv Raliul Argesului, intrand in posesia premiului de 1.000 de euro oferit de FRAS si Betano, la editia cu numarul 20 organizata in Arges.Etapa a doua a Campionatului National de Raliuri va avea loc pe 17/18 iulie, Raliul Perla Harghitei.