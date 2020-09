Simone Tempestini a cucerit al 5-lea titlu de campion national la raliuri

Conform agerpres.ro, Simone Tempestini si Sergiu Itu au castigat al doilea titlu consecutiv de campioni, iar pentru pilotul de origine italiana acesta este al cincilea titlu national in sase sezoane, potrivit Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu ( Skoda Fabia R5) s-a impus cu timpul de 01 h 02 min 11 sec 7/10, pe locul secund sosind colegii de echipa Bogdan Marisca/Sebastian Itu ( Ford Fiesta R5), la 1 mi 23 sec 3/10, in timp ce treapta a treia a podiumului a fost ocupata de Dan Girtofan si Tudor Marza (Skoda Fabia R5), la 2 min 24 sec 4/10. In top 5 s-au mai clasat echipajele Norbert Maior/Francesca Maior ( Peugeot 208 R2), la 2 min 59 sec 6/10, si Mihnea Muresan/Alina Bianca Pop ( Hyundai R5), la 3 min 17 sec 8/10.Cursa a fost marcata de accidentul echipajul cu numarul 13, format din Eugen Caragui si Robert Fus (Peugeot 208 R2), in timpul probei speciale cu numarul 5. Cei doi au iesit in decor, lovind un copac si au fost transportati la spital.Eugen Caragui a fost supus unor investigatii amanuntite. Medicii au stabilit ca nu exista niciun fel de leziuni interne sau externe, dar i se recomanda repaus in urmatoarea perioada. Vertebra D5 este tasata de la impact. Tot azi va fi examinat neurologic, iar ulterior va fi externat.Ultima etapa a sezonului va fi Raliul Bacaului, programat pe 24 si 25 octombrie.