Mondialul de snooker: lovitura imposibila care i-a iesit unui jucator VIDEO

In meciul contra lui Ryan Day, Louis Heathcote a reusit ceea ce parea de neimaginat.Aflat in snooker la bila galbena, a executat lovitura folosindu-se de coltul unui alt buzunar. Nu numai ca a atins bila galbena, dar a trimis-o direct in buzunar! "De un miliard de ori daca incerci, nu reusesti", a spus comentatorul englez.Din nefericire pentru el, Heathcote (23 de ani) a fost eliminat de Ryan Day.