Sot si sotie acasa, adversari in curse. Povestea celui mai vechi copilot femeie din off-road-ul romanesc

"Sa fii pasionat de off-road iti trebuie o doza de nebunie si foarte multa adrenalina", spune Raluca Pop, unul dintre cei mai vechi copiloti femeie din acest sport, care a inceput sa mearga la etape in urma cu 8 ani. "M-am apucat din nimereala si a fost foarte fain pentru ca in 2012 eram singurul echipaj feminin", a precizat ea.La una dintre competitii si-a cunoscut si sotul, pe Marius, unul dintre cei mai buni copiloti la clasa "xtreme"."Sotul meu e mult mai priceput ca mine. S-a apucat cu 2, 3 ani inainte, dar cu succes. Are cateva titluri nationale si am invatat multe de la el", si-a amintit Raluca"Nu am facut si nu voi face echipa cu sotul meu. Daca vrem sa ne pastram casnicia buna, nu trebuie sa fim chiar si in aceeasi masina. Ala e momentul de respiro. In general suntem impreuna mai mereu si acolo fiecare e cu treaba lui si fiecare cu pilotul lui", a completat Raluca Pop.Dupa atatia ani de etape prin cele mai ciudate locuri din padurile autohtone, prietenii celor doi inca se minuneaza de pasiunea care i-a adus impreuna."Ei spun ca nu suntem sanatosi la cap, de cele mai multe ori asta e reactia. Nu sunteti sanatosi la cap, cum sa mergi in padure asa? Dar, daca nu ai mai fost, si te urci intr-o masina si vezi ca ajungi in niste locuri, in care, in mod normal nu ai cum sa ajungi, crede-ma, e ceva ce iti tot doresti sa se repete si de aia nu renunti", e justificarea Ralucai.In atatia ani de competitii, nu aveau cum sa lipseasca si momentele mai putin placute. "Peripetii au fost multe, mai ales noi fiind fete. Cand am dejantat prima oara, mi-am pus roata singura, am pus-o invers, nu stiam de ce nu urca masina", e una dintre amintirile romancei.De cand s-a apucat de acest sport, Raluca Pop are in palmares cateva etape de off road castigate, plus un titlul national de copilot pe care l-a obtinut la un trial in urma cu 4 ani."Cand eram mica, eram innebunita sa stau cu tata in atelier, sa vad tot ce se intampla cu o masina. Pana sa ma apuc de off-road, nu eram nevoita sa fac nimic, daca pateam ceva la masina, sunam si se rezolva problema. Intre timp, am invatat multe, inclusiv cum sa schimb o roata", se amuza Raluca.Cel care este alaturi de ea si o sustine in tot ceea ce face este Marius, sotul sau, unul dintre cei mai buni copiloti de off-road la clasa "xtreme" din Romania. El face pereche in competitii cu Teo Visoiu. Cei doi au la activ mai multe titluri de campioni nationali.Citeste si: Poza cu care actrita Sharon Stone a amintit de celebra scena erotica din "Basic Instinct". Motivul pentru care a facut-o