”Cine plătește?” Apelul disperat al sportivei de top care s-a îmbolnăvit grav după ce s-a vaccinat anti-Covid

”Nu sunt contra vaccinului, dar știu că mi-a făcut rău. După prima doză am avut simptomele clasice, dar după a doua doză situaţia s-a agravat”, a spus Francesca despre pericardita cu care au diagnosticat-o doctorii.”Nu am avut niciodată probleme cardiace, dar durerile au început înainte de 3 august, după a doua doză. Durerea din piept a crescut şi am ajuns la urgenţe. Cine plătește pentru asta? Specialiștii mi-au spus că pericardita este unul dintre efectele secundare ale vaccinurilor împotriva Covid-19”, a adăugat ea.”M-aş vaccina din nou în viitor doar dacă mi s-ar da câteva explicaţii”, a încheiat voleibalista.