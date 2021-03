"Multi baieti de la noi ajung la Jandarmerie, SRI sau SIE!" Care este ramura sportiva din care isi atrag personal structurile de Securitate ale statului

Invitat la emisiunea Business Philosophy , moderata de Romeo Chiriac, Zaharia a vorbit despre necesitatea sustinerii sporturilor de lupta, intrucat acestea aduc beneficii nu doar din punct de vedere al performantei sportive. Multi dintre acesti practicanti ai sporturilor de lupta in mod special, se vor angaja in diverse domenii de protectie sau militare, de protejare a Romaniei, Jandarmerie, SRI, SIE, etc. Practic, toate aceste institutii de aparare a tarii isi iau seva din practicanti de sporturi de lupta. Asa este si normal, iar cativa dintre acestia vor ajunge in varf, vor merge la Europene, Mondiale vor reprezenta tara si imaginea Romaniei", a spus Amatto Zaharia, conform sportmagazin.ro. El a precizat ca nu e interesat in primul rand de performantele sportive. "Noi investim foarte mult in copii, in tineri, avem programe de dezvoltare a federatiei la nivel national prin care popularizam acest sport, ca sa atragem un numar cat mai mare de copii si tineri in sali. Bineinteles ca nu toti vor putea face performanta, dar performanta cea mai mare pentru societatea romaneasca este cum ii pregateste acest sport pe tineri pentru viata", a mai declarat acesta.Citeste si: