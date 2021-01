Scandal monstru intre Federatia de Rugby si Ministerul Sportului: "Suntem consternati, dar nu vom capitula"

"Federatia Romana de Rugby a luat act de propunerea Ministerului Tineretului si Sportului de a lansa in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind trecerea Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf in folosinta exclusiva a Ministerului Tineretului si Sportului. Suntem de-a dreptul consternati de aceasta pozitionare si vom lua toate masurile legale si umane pentru a evita aceasta noua nationalizare pusa la cale de MTS. Ii asiguram pe toti cei care nu vor sa tina cont de documente si de istoria de peste 108 ani, ca nu vom capitula si vom lupta pentru stadionul nostru", se arata in comunicatul FRR."Pe scurt, Federatia Romana de Rugby a oferit terenul pe care se joaca rugby din 1913, si-a demolat singura vechiul Stadion National de Rugby Arcul de Triumf, a semnat un protocol cu MTS prin care stadionul revine Federatiei Romane de Rugby la finalul lucrarilor si a fost asigurata ca va primi stadionul inapoi. Acum cineva care nu a avut vreo implicare in acest proiect vine la final si doreste sa schimbe tot", continua sursa citata.Forul rugbistic spera ca ministrul Eduard Novak va respecta documentele, traditia si istoria sportului si va reda dreptul de folosinta gratuita pe 49 de ani Federatiei Romane de Rugby."Nu credem ca domnul Novak va incerca sa se situeze deasupra deciziei Regelui Carol si primarului Grigore Gheorghe Cantacuzino care au dat acest teren pentru rugby. Speram sa nu fie partas la o asemenea pagina de rusine a sportului romanesc. Probabil vom ajunge in instanta sau vom merge pana acolo incat vom face antrenamentele in fata Guvernului si a MTS. Altfel, ne pregatim pentru meciurile de calificare la Cupa Mondiala . Pe unde apucam. Trei terenuri de rugby, casa acestui sport stau goale si asteapta finalizarea documentelor. Iar prioritatea MTS este sa lanseze o dezbatere publica despre cum doreste sa ia ceva ce nu este al sau?! Evident, pentru ca ne exercitam dreptul la opinie si nu acceptam sa ne fie incalcata istoria si documentele noastre, ne asteptam sa fim sanctionati!", se mentioneaza in comunicatul postat pe site-ul FRR.Receptia Stadionului Arcul de Triumf a avut loc la 4 decembrie, acesta fiind realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.Stadionul Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat din cele trei pe care Romania si-a luat angajamentul sa le realizeze pentru antrenamentele viitoarelor partide organizate la Bucuresti in contextul Euro 2020.Arena a fost finalizata in aproximativ 17 luni, inainte de termenul contractual stabilit pentru aprilie 2021. Valoarea investitiei, care se remarca drept un Centru Sportiv de Excelenta, este de aproximativ 28,5 milioane de euro.Acest complex include cel mai modern centru pentru recuperarea sportivilor si va asigura si spatii de cazare si cantonament. Complexul include piscina, sala de crioterapie, sauna, sala de gimnastica medicala specifica activitatii de recuperare sportiva.De asemenea, complexul sportiv, care va putea fi omologat de beneficiar ca arena de categoria 4 UEFA , este prevazut cu vestiare pentru sportivi, antrenori, arbitri, delegat oficial si post control antidoping, spatii dedicate mass - media precum: sala de conferinta, masa presei la tribuna oficiala cu 100 de locuri, 25 de posturi de comentatori radio si TV, zona flash interviu, zona pentru studiouri de presa etc.; 82 de locuri de cazare pentru sportivi (37 camere duble, 6 camere single si 2 apartamente), o sala de antrenament.Capacitatea arenei este de 8.155 de locuri, iar arena va fi omologata si pentru gazduirea de meciuri de rugby pentru competitii de nivel national si international.Intreg complexul are o suprafata construita desfasurata de 21.852 metri patrati.Citeste si: Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata