Steve Scott este noul antrenor de inaintare al nationalei de rugby a Romaniei

Scott se alatura astfel echipei tehnice formate din antrenorul principal Andy Robinson si antrenorul de trei sferturi Sosene Anesi."Sunt foarte incantat de faptul ca ma pot alatura echipei Romaniei, pentru ca potentialul este imens si doresc sa ajut sa readucem rugbyul romanesc la performantele pe care le reusea in trecut. Cand jucam pentru Scotia si auzeam de Romania toti ne gandeam la puterea pachetului de inaintare, toti stiam ca este o echipa cu o gramada foarte puternica, o forta.Asta imi doresc sa construim, sa imbunatatim lucrurile care sunt pe gramada, sa le ofer inaintasilor acele detalii care conteaza mult tehnic, pentru ca la ora actuala rugbyul la nivel mondial se joaca tocmai pe aceste detalii. Filosofia mea ca antrenor este sa fac lucrurile cat mai simple, dar sa fie eficiente: aruncarea balonului in tusa, saritura, prinderea lui, este o parte importanta, care iti poate garanta succesul unei margini bune. Doresc sa fim eficienti in tusa, sa fie un element pe care echipa se poate baza tot timpul, un element care sa dea incredere, iar in ceea ce priveste gramada, obiectivul este de a ajunge sa actionam unitar, un grup unit de 8 jucatori, care se manifesta ca un singur jucator", a declarat Scott.In varsta de 46 de ani, Steve Scott este un fost international scotian ce a evoluat pe postul de taloner, ca antrenor pregatind echipe precum Sale Sharks, Edinburgh, dar si nationala Scotiei din postura de secund. Acesta se va ocupa atat de gramada, cat si de tusa.Acesta a fost alaturi de "stejari" in cantonamentul care a avut loc in Antalya, in luna decembrie, cand a si inceput sa lucreze practic cu inaintasii."Grupul cu care am lucrat in Antalya a fost foarte bun, dornic sa lucreze, sa se pregateasca, iar daca exista dorinta de munca si atitudine, deja un prim pas spre succes este facut. Am facut un progres bun in pregatire, trebuie insa sa continuam sa progresam. Datoria mea este sa ma asigur ca jucatorii se mentin la nivelul la care am ajuns si ca putem continua de unde am ramas, pentru a putea face pasi inainte si a ne imbunatati fiecare sesiune de antrenament", a mai spus tehnicianul.Antrenorul Andy Robinson considera ca experienta lui Scott va fi benefica nationalei Romaniei: "Am lucrat cu Stevie la nationala Scotiei, este foarte bun in a-ti da atat acele elemente de baza in ce priveste gramada si tusa, dar si multe detaliile care fac diferenta intr-un meci. Conteaza foarte mult faptul ca a evoluat ca taloner, ca parte a marginii si intelege presiunea care este in tusa, pe jucatori, si stie cum poate fi gestionata mai bine. De asemenea, ne dorim sa avem o gramada puternica, solida, dinamica, sa poata pune presiune pe adversar si am incredere ca el poate face acest lucru".Nationala de seniori se afla in aceste zile in stagiu de pregatire la Izvorani, Romania urmand sa intalneasca Belgia, duminica, 7 februarie, in meciul restanta din editia 2020 a Rugby Europe Championship.