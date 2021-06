Andrei Stoica l-a spulberat pe Pavel Voronin in meciul decisiv VIDEO

VIDEO

Duelul a avut loc la fix 6 luni de la precedenta lor confruntare, care a starnit controverse. Aseara, Stoica a intrat determinat si inca din primele secunde a pus presiune pe Voronin, punctand mult mai mult decat acesta.Meciul s-a incheiat dupa fix doua minute, atunci cand cel poreclit Mister KO si-a pus adversarul la podea cu o lovitura de genunchi. "Cand am vazut ca a schimbat garda, stiam ca acolo voi lovi. A fost o lovitura pe care mi-am calculat-o. Sper ca am inchis acest capitol si nu mai exista discutii privind diferenta dintre noi doi", a spus Stoica imediat dupa meci, care a fost si premiat pentru KO-ul serii, intrand in posesia unui bonus de 2.500 de criptomonede DeGeThal.A fost al doilea succes pe care Andrei Stoica l-a inregistrat in Dynamite Fighting Show prin KO dupa cel din decembrie 2018, de la Craiova, cand l-a invins rapid pe portughezul Luis Morais. In co main event, Florin "Rambo" Lambagiu l-a invins categoric pe grecul Petros Vardakas, care a fost si numarat in prima repriza. Intr-un alt duel international, Stefan Latescu a trecut de bosniacul Dzevad Poturak.In ultima repriza, Poturak a fost numarat o data. "Tanculetul" Ionut Iancu a avut parte de meciul carierei contra legendarului Konstantin Gluhov. Dupa trei reprize, arbitrii-judecatori au decis un extra round, in care Iancu a fost declarat castigator. Meciul serii a fost declarat duelul dintre moldoveanul Serghei Zanosiev si Vlad Trif, castigat de primul dintre acestia. La debutul sau in DFS, Andrei Ostrovanu a castigat prin KO tehnic in prima repriza contra lui Cezar Buzdugan.